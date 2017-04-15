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Сергей МОРОЗОВ: «Не стоит строго судить Карпаты и Ворсклу»

Специалист поделился мнением о матче УПЛ

  • 15.04.2017 17:31
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Эксперт Сергей Морозов высказал свое мнение о матче «Ворсклы» и «Карпат» (0:0).

- Игра сегодня прошла без моментов. Могу вспомнить лишь момент Худобяка в начале встречи. Не стоит строго судить «Карпаты» и «Ворсклу», ведь команды играют без турнирных задач. Конечно, были тактические задачи, которые команды старались воплотить.

Источник — ТК Футбол

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