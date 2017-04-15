Сергей МОРОЗОВ: «Не стоит строго судить Карпаты и Ворсклу»

Эксперт Сергей Морозов высказал свое мнение о матче «Ворсклы» и «Карпат» (0:0).
- Игра сегодня прошла без моментов. Могу вспомнить лишь момент Худобяка в начале встречи. Не стоит строго судить «Карпаты» и «Ворсклу», ведь команды играют без турнирных задач. Конечно, были тактические задачи, которые команды старались воплотить.
Источник — ТК Футбол
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