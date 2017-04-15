Юрий ВЕРНИДУБ: «Как тренер завидую Реброву»

25-й тур в Премьер-лиге открывал поединок Зари и Динамо. Победу в нем праздновали бело-синие (1:0), стремящиеся сократить отрыв от лидирующего Шахтера. А вот для луганчан борьба за второе место, о котором они мечтали, закончилась. Так считает их наставник Юрий Вернидуб.

— Сейчас можно смело говорить, что для Зари соперничество за серебряные медали завершилось, — сказал Юрий Николаевич. — Теперь необходимо как можно лучше сыграть с Черноморцем и Олимпиком, чтобы взять свои очки…

— Заря переключается на удержание третьего места?

— Совершенно верно. Нужно сделать все, чтобы не повторился прошлогодний сценарий, когда мы, по сути, подарили бронзу Днепру.

— Заря проигрывает шесть домашних матчей кряду. У вас есть какие-то объяснения этому?

— Какие могут быть объяснения? Мы не добились результата. Хотя, заметьте, два раза наша команда проиграла Шахтеру, причем один поединок состоялся в Харькове. Дважды мы уступили Динамо. Но самая обидная осечка случилась во встрече с Александрией, когда соперник вырвал победу в компенсированное время.

Однако могу с уверенностью сказать, что за эти поражения мне не стыдно. Игру подопечные показывали достойную, точно так же, как и в последнем матче с Динамо.

«Разница между осенним и весенним Динамо очевидна»

— Вдвойне обидно проигрывать, когда Зарю поддерживают столько зрителей?

— В Запорожье всегда любили футбол. Возможно, местный зритель уже по нему соскучился. Надеюсь, свою руку к этому приложила и Заря. Но в любом случае я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку. Давно мы не проводили домашние матчи при таком количестве народа, как с Шахтером (9 500 человек) и Динамо (7 497). Думаю, и нашим соперникам было приятно играть в такой атмосфере.

— Почувствовали ли вы разницу между осенним и весенним Динамо?

— Безусловно. На втором этапе киевляне выигрывают уже третью игру кряду, причем в их активе две крупные победы. Заре где-то не повезло. Пусть кто что хочет, то и говорит, но второй матч подряд арбитры почему-то не замечают нарушения правил в штрафной, когда мы атакуем. В Александрии Александр Дердо не увидел чистого фола на Деннисе Бонавентуре, а сейчас Анатолий Жабченко не отреагировал на игру рукой Дениса Гармаша. Один раз — это случайность, два — совпадение… Если еще и третий раз подобное произойдет, то вы сами понимаете, как такое назвать…

Но если возвратиться к Динамо, то, считаю, при схеме с тремя защитниками подопечные Сергея Реброва выглядят на порядок лучше.

— В таком ключе действует и Заря.

— Пытаемся. Почему нет? Думаю, все потихоньку налаживается. Верю, что в дальнейшем такая схема игры должна получаться еще качественнее. Тем более что у нас в команде есть футболисты, способные сыграть бровочников, достаточно центральных защитников. Да и среднюю зону насытить есть кем. Найти бы еще квалифицированного нападающего…

Но, кстати, при этой схеме игры есть большой риск быть пойманными на контратаке, особенно во встречах с такими противниками, как Динамо и Шахтер.

— Нужда в форварде — это ваша самая большая проблема?

— Да. В некоторых случаях Деннис Бонавентуре выглядит неплохо, но он молодой и жадный. Когда необходимо отдать пас, он часто — и порой неоправданно — берет игру на себя. Но это моя проблема, буду как-то стараться ее устранить. И прежде всего нужно, чтобы он понимал не столько тренера, сколько партнеров по команде.

— Что случилось с Петряком?

— Травма, как и у Любеновича. Желько повредил боковую связку колена, а у Вани, по всей видимости, растяжение или надрыв передней мышцы бедра.

«Не рой яму другому — сам в нее попадешь»

— Об арбитраже вы уже сказали, а что вас больше всего расстроило в игре подопечных?

— Концентрация в обороне. Мы сами позволяли сопернику создавать моменты. Не хватало компактности. Да, у нас, по сравнению с тем же Динамо, возможности ограничены, тем не менее ребята прибавляют. Тот же Харатин растет на глазах, отмечу и Бонавентуре, у которого, несмотря на все его минусы, есть и положительная динамика.

— В последнее время у бело-синих часто забивает Гармаш. При подготовке к матчу вы этот нюанс учитывали?

— Мы разбираем общекомандную тактику противника. У киевлян и кроме Гармаша есть кому завершать атаки. Тот же Ярмоленко, Беседин. В роли латераля неплохо смотрится Морозюк с его сумасшедшей правой ногой. Он здорово выполняет штрафные и угловые. Не могу не отметить и тройку центральных защитников во главе с Видой. Повторюсь, Динамо изменилось в лучшую сторону.

— К кому у вас меньше всего претензий в составе Зари?

— Я стараюсь это оставлять внутри коллектива. На поле играет команда, поэтому чью-то ошибку должен исправлять партнер, но, к сожалению, в прошедшем поединке это сделать не получилось.

— Понятно, что вы были сконцентрированы на действиях своих подопечных. Тем не менее хочу спросить об игре сборников из обоих клубов…

— О Петряке говорить нечего, поскольку Иван сыграл всего 15 минут. Соболь провел достаточно хороший матч. Эдуард здорово бежал в атаку, старался напрягать правый фланг соперника.

А что касается динамовцев, то, как всегда, на высоте был Ярмоленко, старались Беседин, Сидорчук. Но больше всего мне понравился Гармаш. Денис сейчас совсем другой. Я как тренер завидую Сергею Реброву, что у него есть такой полузащитник. Дай Бог, чтобы Гармаш не останавливался, поскольку для национальной команды это будет качественное усиление. Думаю, Андрей Шевченко пригласит этого исполнителя на ближайший сбор сине-желтых.

— Учитывая турнирное положение, в поединке Олимпик — Шахтер будете болеть за горняков?

— (Улыбается.) Не рой другому яму — сам в нее попадешь. Пусть в этом матче победит сильнейший.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК