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Виктор ГРАЧЕВ: «Встречались команды одного уровня»

Специалист поделился впечатлениями об игре «Ворсклы» и «Карпат» (0:0)

  • 15.04.2017 16:57
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ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Эксперт Виктор Грачев прокомментировал игру «Ворсклы» и «Карпат» (0:0).

- Сегодня встречались команды одного уровня, которые никак не могут выявить сильнейшего в этом сезоне. В первом тайме «Карпаты» имели свои моменты, но их не удалось реализовать. Во второй половине уже «Ворскла» имела территориальное преимущество, но у них пока нет нападающего, который должен соответствовать данному уровню игры.

Источник — ТК Футбол

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