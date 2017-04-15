Виктор ГРАЧЕВ: «Встречались команды одного уровня»

Эксперт Виктор Грачев прокомментировал игру «Ворсклы» и «Карпат» (0:0).

- Сегодня встречались команды одного уровня, которые никак не могут выявить сильнейшего в этом сезоне. В первом тайме «Карпаты» имели свои моменты, но их не удалось реализовать. Во второй половине уже «Ворскла» имела территориальное преимущество, но у них пока нет нападающего, который должен соответствовать данному уровню игры.