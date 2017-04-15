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33-й тур
Тоттенхэм
4:0
Борнмут
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Борнмут — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Борнмут»

  • 15.04.2017 17:08
  • 148 просмотров
  • 1 комментария
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В поединке 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    zdoruk
    online
      zdoruk, 15.04.2017 17:41
    0
    Тотенхем красавчик,без великих фінансових вливань та супер зірок,вже другий рік поспіль поблизу 1 місця,молодці!!!!! А манчестери з їх мільярдами де?
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