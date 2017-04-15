Деклассация в донецком дерби: Шахтер разгромил Олимпик

На первых минутах донецкого дерби, думается, многим болельщикам было грустно. «Олимпик» и «Шахтер» давно не играют дома, а кочевая жизнь росту количества фанатов не способствует, вот и на трибунах киевского стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского людей было негусто…

Махарадзе пришлось вступить в игру по серьезному поводу уже на 3-й минуте, и с дальним ударом Тайсона этот донецкий голкипер справился. Минуту спустя после углового головой пытался пробить Феррейра. Его опередил Эмерсон (арбитр этого не увидел), а аргентинцу потребовалась медицинская помощь. «Олимпийцы» наверняка изначально не собирались играть первым номером, а после таких моментов все постоянно были за линией мяча. Не помогло. После навеса Срны инертные обороняющиеся потеряли Тайсона, а тот с нескольких метров головой пробил в противоход голкиперу. С такой провальной игрой в своем доме о наборе очков и думать не стоит.

Да, со временем хозяевам удалось отодвинуть игру немного подальше от своих ворот, но Пятов по-прежнему был сторонним наблюдателей. Сыграть активно и рискованно «Олимпик» так и не насмелился, а потому вновь оказался в глубокой обороне. В комбинациях с десятком-другим передач «Шахтера» на чужой половине принимали участие все, кроме голкипера. При такой высокой плотности людей на квадратный метр найти лазейку было непросто.

Быстрый гол позволял «шахтерам» играть спокойно и никуда не торопиться. Снова приходится вспоминать о мотивации, нехватка которой негативно сказывается на качестве игры лидера УПЛ на втором этапе национального чемпионата. От «олимпийцев» и не следовало ждать футбола с шашками наголо, так что игра постепенно катилась до перерыва. На 37-й минуте Беранрд воспользовался очередной ошибкой защищающихся. После длинной передачи Марлоса соотечественник вовремя сделал рывок, технично оставил не у дел защитника и расстрелял вратаря – 0:2.

Все было написано на лице Романа Санжара, ведь повторялась история предыдущего тура.

В дебюте второго тайма игра в исполнении хозяев несколько оживилась, на что бурными эмоциями отреагировал и Паулу Фонсека. Его «Шахтер» больше оборонялся, что было непривычно, как минимум. Конечно, можно вспомнить, что за последнюю декаду апреля «оранжево-черным» предстоит провести сразу три матча, два из которых принципиальные – с «Динамо» в чемпионате и кубковый полуфинал с «Днепром». К тому же сразу пять игроков (трое были на поле) находились под угрозой дисквалификации из-за желтых карточек. Наверное, все это и сказывалось на активности гостей.

Тем не менее… На 58-й минуте «горняки» буквально раскатали оборону соперника, и Коваленко отличился ударом по пустым воротам. В комбинации приняли участие Тайсон, Марлос и Феррейра. На исходе игрового часа Гришко остановил мяч рукой, а Феррейра реализовал пенальти – 0:4, как говорится, вариантов больше не осталось.

Концовка получилась длинной и запомнилась травмой капитана хозяев Гришко. Все было ясно, команды просто ждали финального свистка, голевых моментов не создавали. Тренерский штаб «Шахтера», для которого это шестая крупная победа в текущем чемпионате, еще успел обкатать резервистов.

Сергей СЕМЕНОВ

«Олимпик» (Донецк) - «Шахтер» (Донецк) - 0:4 (0:2)

- Тайсон, 7, Бернард, 37, Виктор Коваленко, 58, Факундо Феррейра, 61, с пенальти

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Дмитрий Гришко (Виталий Федорив, '68), Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Андрей Богданов, Иван Матяж (Владислав Хомутов, '67), Антон Поступаленко (Иван Брикнер, '85), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Ярослав Олийнык

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Тарас Степаненко (Максим Малышев, '65), Ярослав Ракицкий, Тайсон (Алан Патрик, '79), Виктор Коваленко, Дарио Срна, Ромеро Марлос, Бернард (Александр Зубков, '71), Факундо Феррейра

Евгений Цимбалюк, 77.





Арбитр: Сергей Березка (Киевская область)



Удары (в створ): 3 (0) - 10 (7)

Угловые: 2 - 5

Оффсайды: 0 - 2



ОЛИМПИК - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.