Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тоттенхэм уничтожил Борнмут

Лондонский клуб отправил четыре безответных мяча в ворота соперника

  • 15.04.2017 16:49
  • 173 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Тоттенхэм
© ФК Тоттенхэм

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 4:0
Голы: Дембеле, 16, Сон Хын Мин, 19, Кейн, 48, Янссен, 90

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер, Вертонген, Эриксен (Янссен, 87), Дембеле, Дайер, Алли (Сиссоко, 84), Сон Хын Мин, Кейн (Ваньяма, 79).
«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер (Кук, 56), Артер, Пью, Станислас (Фрэйзер, 69), Кинг, Афобе (Муссе, 77).
Предупреждение: Фрэйзер (70)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.