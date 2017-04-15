Тоттенхэм уничтожил Борнмут

Чемпионат Англии. 33-й тур
«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 4:0
Голы: Дембеле, 16, Сон Хын Мин, 19, Кейн, 48, Янссен, 90
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер, Вертонген, Эриксен (Янссен, 87), Дембеле, Дайер, Алли (Сиссоко, 84), Сон Хын Мин, Кейн (Ваньяма, 79).
«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер (Кук, 56), Артер, Пью, Станислас (Фрэйзер, 69), Кинг, Афобе (Муссе, 77).
Предупреждение: Фрэйзер (70)
Источник — Sport.ua
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