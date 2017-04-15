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Защитники Милана крадут победу у Интера 18:02 — Денис Соколовский Серьезно? Там все по делу было, посмотри 7 минут матча как Интер время тянул. Если бы Орсато не д...

Олимпик Д - Шахтер Д 17:59 — dknedounbas Нуда, ну да... А в следующем сезоне к компании сливающим "великой восточной Барселоне" ... 17:49 — Brian10 Да Шахтёру все сливают, от Динамо до Волыни. Все кроме Черноморца. Даже в ЛЕ вся группа сливала. ... 17:38 — wladimir_skidan мелкий 2

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Футболисты Шахтера прогулялись по Киеву перед донецким дерби 17:50 — LembergWestUkraine Угастітє іх жаріними снігєрямі с младєнцамі в соусє по хунтовскі))))) а шо ані с руцкава міра убє...