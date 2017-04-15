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25-й тур
Ворскла
0:0
Карпаты
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Карпаты — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ворскла» — «Карпаты»

  • 15.04.2017 16:47
  • 204 просмотров
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Метки
ФК Ворскла. «Ворскла» — «Карпаты»
© ФК Ворскла. «Ворскла» — «Карпаты»

В поединке 25-го тура чемпионата Украины «Ворскла» — «Карпаты» зрители забитых мячей не увидели:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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