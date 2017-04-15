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ЦСКА и Ростов голов не забили

Марко Девич появился на поле на 76-й минуте

  • 15.04.2017 16:32
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ФК ЦСКА Москва
© ФК ЦСКА Москва

Чемпионат России. 23-й тур

ЦСКА – «Ростов» – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Березуцкий, Головин, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73).
«Ростов»: Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).
Предупреждения: Фернандес (62), Калачев (79), Гацкан (84).

Источник — Sport.ua

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