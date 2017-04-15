ЦСКА и Ростов голов не забили

Чемпионат России. 23-й тур
ЦСКА – «Ростов» – 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Березуцкий, Головин, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73).
«Ростов»: Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).
Предупреждения: Фернандес (62), Калачев (79), Гацкан (84).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.