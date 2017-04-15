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Депортиво всухую обыграл Малагу

Денис Бойко на поле не вышел

  • 15.04.2017 16:05
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Метки
ФК Депортиво
© ФК Депортиво

Чемпионат Испании. 32-й тур

«Депортиво» – «Малага» – 2:0
Голы: Хоселу, 47, Москера, 67

«Депортиво»: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Хиль, Борхес, Гама (Москера, 63), Гильерме, Какута (Джон, 82), Хоселу (Андоне, 59).
«Малага»: Камени, Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Эрнандес (Кеко, 59), Камачо, Хуан Карлос, Ресио (Шарлес, 71), Форнальс, Чори Кастро (Хони Родригес, 60), Сандро Рамирес.
Предупреждения: Гильерме (22), Ресио (23), Эрнандес (24), Шарлес (72), Аррибас (72), Кеко (73), Камачо (84), Хиль (90)

Источник — Sport.ua

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