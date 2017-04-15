Клубам УПЛ предложили пять вариантов формата чемпионата

Клубы УПЛ получили варианты формата следующего чемпионата. Всего их пять — и ни в одном не предусмотрено увеличение количества участников чемпионата. Будет 12 клубов.

Вариант 1. Когда ничего не нужно менять

Тут предусмотрена точно такая же схема турнира, по которой проводится чемпионат в текущем сезоне. Команды играют в два круга, а потом делятся на шестерки, в которых каждый по два раза встречается с каждым. После первого этапа очки, как вы знаете, сохраняются, а в первую лигу выбывают два коллектива.

Вариант 2. Когда во второй шестерке повышается мотивация

Все то же самое, за одним исключением. Лучшая команда второй шестерки играет плей-офф за право выхода в Лигу Европы с четвертым или пятым местом (все зависит от еврокубковых раскладов). Причем планируется два матча — по одному дома и в гостях. Сначала на поле седьмой команды.

Вариант 3. Когда повышаются шансы для первой лиги

Точно такой же расклад, как во втором варианте, но в первую лигу сразу вылетает один коллектив, а еще два играют стыковые матчи: 11-е место УПЛ — со вторым местом ПФЛ, 10-е место УПЛ — с третьим местом ПФЛ. Первые поединки в этих плей-офф пройдут на полях команд первой лиги.

Вариант 4. Когда по душе классическая схема

Чемпионат проводится в три круга — всего 33 тура. Третий круг является зеркальным отражением первого или же Дирекция УПЛ проводит дополнительную жеребьевку третьего круга. Две команды напрямую покидают элитный дивизион.

Вариант 5. Когда делить нужно на три четверки

Первый этап соревнований — два круга. После этого команды делятся на три четверки: с 1-го по 4-е места, с 5-го по 8-е места, с 9-го по 12-е места. В квартетах проводится еще два круга (шесть матчей). Очки, заработанные на первом этапе, сохраняются.

У каждой схемы свои недостатки

Первый вариант нам хорошо знаком. Все мы прекрасно знаем, за что сегодня борются во второй шестерке, по сути, две трети команд. Во втором и третьем раскладах мотивация у неудачников первого этапа, безусловно, вырастет. Однако насколько будет справедливо, если, предположим, седьмая команда чемпионата выйдет в Лигу Европы, а у шестой даже не будет шанса туда попасть – вопрос риторический. В четвертом варианте тоже существуют свои недостатки (сложно себе представить, как поделят один домашний матч Динамо и Шахтер!), а в пятом может так получится, что средний квартет вообще окажется у разбитого корыта, если в Лигу Европы кто-то прорвется через Кубок Украины.

Сергей КОЗЛОВ