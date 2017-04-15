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Клубам УПЛ предложили пять вариантов формата чемпионата

В следующем сезоне расширения украинской высшей лиги точно не будет

  • 15.04.2017 15:43
  • 910 просмотров
  • 5 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ

Клубы УПЛ получили варианты формата следующего чемпионата. Всего их пять — и ни в одном не предусмотрено увеличение количества участников чемпионата. Будет 12 клубов.

Вариант 1. Когда ничего не нужно менять

Тут предусмотрена точно такая же схема турнира, по которой проводится чемпионат в текущем сезоне. Команды играют в два круга, а потом делятся на шестерки, в которых каждый по два раза встречается с каждым. После первого этапа очки, как вы знаете, сохраняются, а в первую лигу выбывают два коллектива.

Вариант 2. Когда во второй шестерке повышается мотивация

Все то же самое, за одним исключением. Лучшая команда второй шестерки играет плей-офф за право выхода в Лигу Европы с четвертым или пятым местом (все зависит от еврокубковых раскладов). Причем планируется два матча — по одному дома и в гостях. Сначала на поле седьмой команды.

Вариант 3. Когда повышаются шансы для первой лиги

Точно такой же расклад, как во втором варианте, но в первую лигу сразу вылетает один коллектив, а еще два играют стыковые матчи: 11-е место УПЛ — со вторым местом ПФЛ, 10-е место УПЛ — с третьим местом ПФЛ. Первые поединки в этих плей-офф пройдут на полях команд первой лиги.

Вариант 4. Когда по душе классическая схема

Чемпионат проводится в три круга — всего 33 тура. Третий круг является зеркальным отражением первого или же Дирекция УПЛ проводит дополнительную жеребьевку третьего круга. Две команды напрямую покидают элитный дивизион.

Вариант 5. Когда делить нужно на три четверки

Первый этап соревнований — два круга. После этого команды делятся на три четверки: с 1-го по 4-е места, с 5-го по 8-е места, с 9-го по 12-е места. В квартетах проводится еще два круга (шесть матчей). Очки, заработанные на первом этапе, сохраняются.

У каждой схемы свои недостатки

Первый вариант нам хорошо знаком. Все мы прекрасно знаем, за что сегодня борются во второй шестерке, по сути, две трети команд. Во втором и третьем раскладах мотивация у неудачников первого этапа, безусловно, вырастет. Однако насколько будет справедливо, если, предположим, седьмая команда чемпионата выйдет в Лигу Европы, а у шестой даже не будет шанса туда попасть – вопрос риторический. В четвертом варианте тоже существуют свои недостатки (сложно себе представить, как поделят один домашний матч Динамо и Шахтер!), а в пятом может так получится, что средний квартет вообще окажется у разбитого корыта, если в Лигу Европы кто-то прорвется  через Кубок Украины.

Сергей КОЗЛОВ

Источник — zbirna.com

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  • 40% (10)
    1. С улучшенными шансами для команд первой лиги
  • 28% (7)
    2. С повышенной мотивацией для второй шестерки
  • 16% (4)
    3. Классическая схема
  • 8% (2)
    4. Другой вариант
  • 4% (1)
    5. Текущий
  • 4% (1)
    6. С тремя четверками
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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 15.04.2017 16:02
    +4
    третій варіант найкращий, тільки кубок із однієї гри, при чому з меншим рейтингом команда грає дома.
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    scooterok
    online
      scooterok, 15.04.2017 16:18
    +1
    Третий вариант бесспорно лучший, но без - "Лучшая команда второй шестерки играет плей-офф за право выхода в Лигу Европы с четвертым или пятым местом", это лишнее мне кажется, и тут могут быть много вопросов еще...
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 15.04.2017 16:21
    -1
    16 команд
    Ссылка
    Роман Жишкович
    online
      Роман Жишкович, 15.04.2017 16:23
    0
    я за третій варіант, але треба зробити щоб єврокубкове місце розігрували 5-8 і 6-7 місця, а потім фінал між переможцями цих пар (типу фінал чотирьох на полі команди яка зайняла 5-е місце)
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    scooterok
    online
      scooterok, 15.04.2017 16:28
    0
    Еще предлагаю вариант на подобии ЛЧ.
    По итогам чемпионата разбить на 4 группы, где первые четыре команды возглавят их и будут сформированы таким образом:
    1 группа (1-е место, 5-е, 9-е);
    2 группа (2-е место, 6-е, 10-е);
    3 группа (3-е место, 7-е, 11-е);
    4 группа (4-е место, 8-е, 12-е);
    Из каждой группы выходят по две команды и определяется 1/4 финала, потом 1/2, и финал.
    Команды которые заняли последние места в группах, формируются как вторая группа, где проводят между собой по два поединка.
    Но тут могут быть варианты, может и лучше есть вариант, что касается команд которые вылетают.
    Оставить можно даже вариант, что первая команда в группе играет со второй командой из другой группы в 1/4.
    Соответственно финалисты проходят в ЛЧ, остальные в ЛЕ.
    Как-то так...
    Такая схема многим понравилась, так как в своё время на эту схему перешло само ЛЕ, которое играло по другой схеме изначально!
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