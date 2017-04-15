Амкар вырвал ничью у Уфы

Чемпионат России. 23-й тур
«Амкар» – «Уфа» – 1:1
Голы: Бодул, 89 – Голь, 35, автогол
«Амкар»: Хомич, Занев, Конде, Милькович (Костюков, 80), Зайцев, Голь (Гасилин, 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Прокофьев, Бодул
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Живоглядов, Безденежных, Засеев (Пуцко, 77), Пауревич, Стоцкий (Сухов, 67), Обляков (Зубарев, 85), Фатаи
Предупреждения: Аликин (41), Беленов (87), Никитин (90)
Источник — Sport.ua
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