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Амкар вырвал ничью у Уфы

От поражения пермский клуб спас гол Бодула

  • 15.04.2017 15:42
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ФК Амкар
© ФК Амкар

Чемпионат России. 23-й тур

«Амкар» – «Уфа» – 1:1
Голы: Бодул, 89 – Голь, 35, автогол

«Амкар»: Хомич, Занев, Конде, Милькович (Костюков, 80), Зайцев, Голь (Гасилин, 70), Огуде, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Прокофьев, Бодул
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Живоглядов, Безденежных, Засеев (Пуцко, 77), Пауревич, Стоцкий (Сухов, 67), Обляков (Зубарев, 85), Фатаи
Предупреждения: Аликин (41), Беленов (87), Никитин (90)

Источник — Sport.ua

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