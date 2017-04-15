Защитники Милана крадут победу у Интера

Это дерби СМИ в шутку нарекли китайским, ведь обеими клубами теперь владеют китайские консорциумы. Камеры часто ловили то одних китайцев, то других. Рядом - Дзанетти, Мальдини и другие легенды.

После активного начала матча «Интер» все больше и больше стал наседать на ворота «россо-нери». Но преимущество не давало «интеристи» дивидендов, зато, как только «Милан» выровнял игру, «Интер» забил. Поразила простота голов «нерадзурри»: заброс Гальярдини из центра поля, Де Шильо проигрывает забег Кандреве, и Антонио реализовывает. В конце тайма все сделали Икарди и Перишич. Они вдвоем прошли оборону «Милана», и Икарди замкнул прострел от Ивана. 2:0. В составе «Милана» можно было отметить разве что активного и реактивного Деулофеу. Но если со скоростью и дриблингом у него нет проблем, то как следует пробить или отдать острый пас ему не удавалось.

Миланцы не лучшим образом действовали в центре поля, что вылилось в замену Куцки, а позже и Сосы. «Милану» не хватало страсти в атаке. Сусо и Деулофеу были активны, но их навесы и прострелы редко находили Бакку. Стандарты у «россо-нери» не получались. Это касается 80-ти минут матча. Правда, и «Интер» снизил интенсивность впереди, редко угрожая воротам Доннаруммы.

«Милану» приходилось надеяться на случайный гол и он случился. На 83-й минуте Сусо и Деулофеу разыграли угловой, пошел навес на ближнюю штангу и игра на опережение от Романьоли. 2:1, «Милан» завелся, но больше всерьез воротам соперника не угрожал. Уже и пять минут, которые добавил рефери Орсато, истекли, но арбитр позволил поиграть еще пару минут, и еще один «красно-черный» угловой превратился в гол. Навес от Сусо, скидка от Бакки и акробатическое замыкание от Сапаты.

Двое центральных защитников приносят «Милану» ничью в первом матче и первом дерби без Берлускони. «Интер» терпит досадную потерю.

«Интер Милан» - «Милан» - 2:2

Антонио Кандрева, 36, Мауро Икарди, 44 - Алессио Романьоли, 83, Кристиан Сапата, 90+7

«Интер Милан»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Жоау Мариу (Жейсон Мурильо, '80), Жоао Миранда, Юто Нагатомо, Гари Медель, Жоффрей Кондогбия, Роберто Гальярдини, Антонио Кандрева (Жонатан Бьябьяни, '91), Мауро Икарди, Иван Перишич (Ситадин Эдер, '68)

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Кристиан Сапата, Маттиа Де Шильо, Юрай Куцка (Мануэль Локателли, '57), Матиас Фернандес, Хосе Соса (Джанлука Лападула, '75), Жерар Деулофеу, Карлос Бакка, Давиде Калабриа (Лукас Окампос, '81), Хесус Саес Сусо

Антонио Кандрева, 37. Самир Ханданович, 87. Роберто Гальярдини, 93. - Юрай Куцка, 34. Мануэль Локателли, 95.