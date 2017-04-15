Антонио КОНТЕ: «Ибрагимович на пике своей карьеры»

На пресс-конференции в Кобхэме Антонио Конте спросили о двух звездных игроках «Челси», которые на этой неделе были номинированы на звание «Игрок года» в АПЛ. Также главный тренер «синих» поделился впечатлениями от своего памятного матча на «Олд Траффорд».

«Это здорово для них, — говорит Конте. — Это большое достижение, если ты номинирован на эту премию. Надеюсь, кто-то них выиграет эту награду, а также, помимо прочего, они станут чемпионами Англии. Индивидуальные награды очень важны, но самое главное — получать их в комбинации с победой в турнирах».

«Мне не хотелось бы выбирать из двух своих игроков. Они заслуживают лучшего, потому что проводят хороший сезон. Н'Голо Канте, Эден Азар и, полагаю, все мои игроки проводят хороший сезон и заслуживают лучшего».

«Я рад, потому что это спор между двумя моими игроками, а также и с 4 четырьмя игроками из других команд. Мне любопытно узнать, кто из них победит».

В английском футболе Антонио Конте открыл для себя много нового. Но в своей карьере он уже выступал на «Олд Траффорд», на котором в воскресенье впервые сыграет в статусе тренера «Челси».

«Мы играли в полуфинале Лиги Чемпионов на «Олд Траффорд» (1:1), и я забил гол! Я забил не так много мячей за свою карьеру, но я хорошо помню тот гол! Это был отличный мяч. Помню, что Райан Гиггз сравнял счёт на последней минуте».

«В ответном полуфинальном матче мы вели в счете 2:0 к 20-й минуте, а в итоге уступили 2:3. В том сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Чемпионов».

«Я помню выдающуюся атмосферу, великий стадион и великую команду. Играть в футбол в таких обстоятельствах — одно удовольствие».

В том числе и этими мыслями Конте поделится с игроками перед матчем.

«Это ещё один матч для нас. Наиважнейшая цель — набрать 3 очка. Нам предстоит сыграть с командой, которая очень сильна физически и технически. «Манчестер Юнайтед» стремится занять место в топ-4, поэтому они постараются ухватиться за любую возможность, чтобы добиться своей цели».

«Мы готовимся к этой игре тактически и стараемся найти оптимальное решение с точки зрения обороны и атаки, потому что это будет очень сложный матч».

Одна из причин такого отношения к сопернику заключается в том, что лидер атак «МЮ» проводит выдающийся сезон. Златан Ибрагимович также включен в список номинантов на «Игрока года» и составит конкуренцию Н'Голо Канте и Эдену Азару.

«Златан находится на пике своей карьеры, — говорит Конте. — Это великий игрок, который не только завершает атаки, но и играет на команду. На мой взгляд, это один из лучших игроков в мире».

«Мы должны очень организованно и внимательно сыграть в обороне, потому что при атаках в штрафной площади он очень опасен. Когда он получает мяч, он представляет угрозу. Мои игроки должны провести матч очень внимательно и полностью сконцентрироваться на том, чтобы сдержать его, и сдержать всю команду противника, а не одного игрока».