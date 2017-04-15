Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Трое футболистов Аякса попали в команду недели Лиги Европы

В команду недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы УЕФА попали сразу три игрока «Аякса»

  • 15.04.2017 14:37
  • 112 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ajax.nl
© ajax.nl

Вратарь: Ральф Ферманн («Шальке»)
«Шальке» избежал разгрома в Амстердаме только благодаря своему вратарю, который весь матч самоотверженно трудился в рамке, сделав 10 сейвов.

Защитник: Жереми Морель («Лион»)
Безошибочно отыграл на левом фланге и забил победный мяч в ворота «Бешикташа».

Защитник: Кара Мбоджи («Андерлехт»)
В первом тайме центральный защитник помешал Джессе Лингарду завершить атаку хлестким ударом и в целом провел встречу на высоком уровне.

Защитник: Марсело («Бешикташ»)
Грамотно подключался к атакам, нанеся два плотных удара по воротам, и надежно действовал сзади. Во многом благодаря бразильскому защитнику «Бешикташ» сдерживал «Лион» на протяжении 80 минут.

Полузащитник: Донни ван де Беек («Аякс»)
Если бы не отсутствие Лассе Шене, 19-летний хавбек вряд ли вышел бы на поле. Но, попав в стартовый состав, ван де Беек сполна воспользовался своим шансом.

Полузащитник: Леандер Дендонкер («Андерлехт»)
Отлично поработал в полузащите. Опередил Маттео Дармиана и мощным ударом головой сравнял счет на 86-й минуте.

Полузащитник: Корентен Толиссо («Лион»)
Толиссо не блистал в первом тайме, но после перерыва попал в штангу, а затем сравнял счет, оказавшись самым расторопным после розыгрыша штрафного.

Полузащитник: Амин Юнес («Аякс»)
Скоростной и техничный немец заставил серьезно попотеть правого защитника «Шальке» Тило Керера. В первом тайме заработал пенальти, который реализовал Дави Классен.

Нападающий: Яго Аспас («Сельта»)
Любимец болельщиков «Сельты» вывел хозяев вперед (2:1) во встрече с «Генком», после чего стал автором голевой передачи на Йона Гвидетти.

Нападающий: Дави Классен («Аякс»)
Был мотором «Аякса» в домашнем матче с «Шальке» и забил оба мяча хозяев.

Нападающий: Йон Гвидетти («Сельта»)
Шведский нападающий, мотивированный возможностью сыграть в финале в родном Стокгольме, в матче с «Генком» стал автором голевой передачи, когда «Сельта» сравняла счет, а незадолго до перерыва забил третий мяч испанской команды.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.