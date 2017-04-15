Трое футболистов Аякса попали в команду недели Лиги Европы

Вратарь: Ральф Ферманн («Шальке»)

«Шальке» избежал разгрома в Амстердаме только благодаря своему вратарю, который весь матч самоотверженно трудился в рамке, сделав 10 сейвов.

Защитник: Жереми Морель («Лион»)

Безошибочно отыграл на левом фланге и забил победный мяч в ворота «Бешикташа».

Защитник: Кара Мбоджи («Андерлехт»)

В первом тайме центральный защитник помешал Джессе Лингарду завершить атаку хлестким ударом и в целом провел встречу на высоком уровне.

Защитник: Марсело («Бешикташ»)

Грамотно подключался к атакам, нанеся два плотных удара по воротам, и надежно действовал сзади. Во многом благодаря бразильскому защитнику «Бешикташ» сдерживал «Лион» на протяжении 80 минут.

Полузащитник: Донни ван де Беек («Аякс»)

Если бы не отсутствие Лассе Шене, 19-летний хавбек вряд ли вышел бы на поле. Но, попав в стартовый состав, ван де Беек сполна воспользовался своим шансом.

Полузащитник: Леандер Дендонкер («Андерлехт»)

Отлично поработал в полузащите. Опередил Маттео Дармиана и мощным ударом головой сравнял счет на 86-й минуте.

Полузащитник: Корентен Толиссо («Лион»)

Толиссо не блистал в первом тайме, но после перерыва попал в штангу, а затем сравнял счет, оказавшись самым расторопным после розыгрыша штрафного.

Полузащитник: Амин Юнес («Аякс»)

Скоростной и техничный немец заставил серьезно попотеть правого защитника «Шальке» Тило Керера. В первом тайме заработал пенальти, который реализовал Дави Классен.

Нападающий: Яго Аспас («Сельта»)

Любимец болельщиков «Сельты» вывел хозяев вперед (2:1) во встрече с «Генком», после чего стал автором голевой передачи на Йона Гвидетти.

Нападающий: Дави Классен («Аякс»)

Был мотором «Аякса» в домашнем матче с «Шальке» и забил оба мяча хозяев.

Нападающий: Йон Гвидетти («Сельта»)

Шведский нападающий, мотивированный возможностью сыграть в финале в родном Стокгольме, в матче с «Генком» стал автором голевой передачи, когда «Сельта» сравняла счет, а незадолго до перерыва забил третий мяч испанской команды.



