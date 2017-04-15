Трое футболистов Аякса попали в команду недели Лиги Европы

Вратарь: Ральф Ферманн («Шальке»)
«Шальке» избежал разгрома в Амстердаме только благодаря своему вратарю, который весь матч самоотверженно трудился в рамке, сделав 10 сейвов.
Защитник: Жереми Морель («Лион»)
Безошибочно отыграл на левом фланге и забил победный мяч в ворота «Бешикташа».
Защитник: Кара Мбоджи («Андерлехт»)
В первом тайме центральный защитник помешал Джессе Лингарду завершить атаку хлестким ударом и в целом провел встречу на высоком уровне.
Защитник: Марсело («Бешикташ»)
Грамотно подключался к атакам, нанеся два плотных удара по воротам, и надежно действовал сзади. Во многом благодаря бразильскому защитнику «Бешикташ» сдерживал «Лион» на протяжении 80 минут.
Полузащитник: Донни ван де Беек («Аякс»)
Если бы не отсутствие Лассе Шене, 19-летний хавбек вряд ли вышел бы на поле. Но, попав в стартовый состав, ван де Беек сполна воспользовался своим шансом.
Полузащитник: Леандер Дендонкер («Андерлехт»)
Отлично поработал в полузащите. Опередил Маттео Дармиана и мощным ударом головой сравнял счет на 86-й минуте.
Полузащитник: Корентен Толиссо («Лион»)
Толиссо не блистал в первом тайме, но после перерыва попал в штангу, а затем сравнял счет, оказавшись самым расторопным после розыгрыша штрафного.
Полузащитник: Амин Юнес («Аякс»)
Скоростной и техничный немец заставил серьезно попотеть правого защитника «Шальке» Тило Керера. В первом тайме заработал пенальти, который реализовал Дави Классен.
Нападающий: Яго Аспас («Сельта»)
Любимец болельщиков «Сельты» вывел хозяев вперед (2:1) во встрече с «Генком», после чего стал автором голевой передачи на Йона Гвидетти.
Нападающий: Дави Классен («Аякс»)
Был мотором «Аякса» в домашнем матче с «Шальке» и забил оба мяча хозяев.
Нападающий: Йон Гвидетти («Сельта»)
Шведский нападающий, мотивированный возможностью сыграть в финале в родном Стокгольме, в матче с «Генком» стал автором голевой передачи, когда «Сельта» сравняла счет, а незадолго до перерыва забил третий мяч испанской команды.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.