Виторину АНТУНЕШ: «Теперь хотим победить Шахтер»

- Как, по твоему мнению, сыграло сегодня киевское «Динамо»?

- Эта победа для нас очень важна. Все увидели, что киевское «Динамо» - хорошая команда. Были сложные моменты в матче против «Зари», но я думаю, что сегодня мы сыграли, как настоящая команда. Мы заслужили эту победу.



- Почему концовка игры была столь нервной?

- Я так не думаю. Я наоборот считаю, что вторая половина матча была для нас успешнее. Нам удалось забить гол, мы играли так, как нам хотелось и как нам нравилось. И, наконец, мы получили эти важные для нас очки.



- У тебя был хороший шанс забить. Почему ты им не воспользовался?

- Да, был шанс. Я не видел их защитника и хотел забить гол, но они очень быстро среагировали и заблокировали мой удар с близкой дистанции.



- Какие твои ожидания от следующей игры с «Шахтером»?

- Это будет отличный матч. Игры с ними всегда интересны. Конечно же, мы хотим победить и получить очередные три очка.