Британское агентство будет проверять на допинг команды РФПЛ

Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Данную информацию подтвердил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.
Ранее сообщалось, что в пятницу РФПЛ разослала соответствующее письмо в клубы лиги. В нем лига просит клубы до 20 апреля «предоставить информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года», а также проинформировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в случае изменений сроков и мест проведения указанных мероприятий.
«Такое в первый раз, но в этом нет ничего страшного, - сказал Безуглов. - Это нормальная практика, тысячи спортсменов, входящие в систему АДАМС, так делают много лет».
«Теперь ЮКАД хочет аналог этой системы ввести в футболе», - добавил он.
«Ничего страшного, просто врачам прибавится работы, а административные штабы клубов будут планировать тренировочный процесс и переезды более точно и на более длительный срок», - отметил глава медицинского комитета РФС.
Ранее российские клубы проходили внесоревновательный допинг-контроль в еврокубках. Также внесоревновательному контролю подвергались игроки сборной страны.
Источник — ТАСС
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