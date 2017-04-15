Британское агентство будет проверять на допинг команды РФПЛ

Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Данную информацию подтвердил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

Ранее сообщалось, что в пятницу РФПЛ разослала соответствующее письмо в клубы лиги. В нем лига просит клубы до 20 апреля «предоставить информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года», а также проинформировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в случае изменений сроков и мест проведения указанных мероприятий.

«Такое в первый раз, но в этом нет ничего страшного, - сказал Безуглов. - Это нормальная практика, тысячи спортсменов, входящие в систему АДАМС, так делают много лет».

«Теперь ЮКАД хочет аналог этой системы ввести в футболе», - добавил он.

«Ничего страшного, просто врачам прибавится работы, а административные штабы клубов будут планировать тренировочный процесс и переезды более точно и на более длительный срок», - отметил глава медицинского комитета РФС.

Ранее российские клубы проходили внесоревновательный допинг-контроль в еврокубках. Также внесоревновательному контролю подвергались игроки сборной страны.