Василь КАРДАШ: «Дніпро та Волинь - основні кандидати на виліт із ПЛ»

Василь Кардаш прогнозує сумне життя «Волині» і «Дніпру»
«Тепер можна сміливо говорити, що «Дніпро» та «Волинь» - основні кандидати на виліт із Прем’єр-ліги, -- сказав Василь Кардаш, колишній футболіст «Динамо» та збірної України, - Треба дивитися правді в обличчя - дніпровський та луцький клуби мають мізерні шанси на збереження місця в елітному ешелоні. Їхнє життя ускладнюють суперники. Вони нині на ходу, а от «Дніпро» і «Волинь» у відвертій ямі. Щоб залишитися в еліті, треба не лише самому піднятися із ями, але і надіятися, що суперники втрачатимуть очки. Утім, поки аутсайдери зберігають теоретичні шанси, не варто ховати їх живцем».
Источник — ПлюсСпорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.