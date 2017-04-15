Василь КАРДАШ: «Дніпро та Волинь - основні кандидати на виліт із ПЛ»

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Милан представил нового президента 13:21 — solova63 как говорится, дай Бог чтоб на пользу!

Стаховский стартует с квалификации турнира в Монте-Карло 13:19 — solova63 ну посмотрим ради чего он отказал Сборной! Поражения желать это конечно чересчур, но то что в осн...

Юрий ВЕРНИДУБ: «Борьбу за второе место мы закончили» 13:04 — vladislav_taranenko конечно не уровень, это же Динамо играло на вынос весь 2 тайм, а не Заря