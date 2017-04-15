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Богдан КУШНАРЕНКО: «Большое желание победить было у обеих команд»

Итоги матча против «Днепра» подвел игрок «Стали» U-21

  • 15.04.2017 12:52
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- Насколько сложно далась сегодня победа над «Днепром», за который выступали менее опытные футболисты?
- Да, сегодня более молодые ребята из «Днепра» дали бой нашей команде. Большое желание победить было у обеих команд, и не только у соперника, но и у нас. В итоге нам удалось сегодня выиграть.

- Комфортно играть с более опытными ребятами?
- Хорошо играть и с ребятами из первой команды, и своим составом. Не вижу принципиальной разницы. Сегодня у нас играли более опытные ребята из первой команды, у которых есть чему поучиться. Получилась хорошая игра, и то, что мы нарабатывали целую неделю, ребята из первой команды, что называется, на ходу словили и всё сложилось.

Источник — ФК Сталь Каменское

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