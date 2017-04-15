Футболисты Шахтера прогулялись по Киеву перед донецким дерби

«Горняки» не меняют своих традиций, и за несколько часов до начала донецкого дерби команда отправилась на небольшую прогулку по Киеву. К игре с «Олимпиком» готовятся следующие футболисты:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Поединок 25-го тура Премьер-лиги Украины «Олимпик» – «Шахтер» состоится на столичном стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 2».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.