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Футболисты Шахтера прогулялись по Киеву перед донецким дерби

Сегодня «горняки» проведут матч с «Олимпиком»

  • 15.04.2017 12:45
  • 367 просмотров
  • 2 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

«Горняки» не меняют своих традиций, и за несколько часов до начала донецкого дерби команда отправилась на небольшую прогулку по Киеву. К игре с «Олимпиком» готовятся следующие футболисты:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Поединок 25-го тура Премьер-лиги Украины «Олимпик» – «Шахтер» состоится на столичном стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 2».














 

Источник — ФК Шахтер

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