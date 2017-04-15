Олимпик vs Шахтер: последние новости перед игрой

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 25-го тура Лиги Пари-Матч между командами «Олимпик» (Донецк) – «Шахтер» (Донецк).

Совещание проводил директор матча ФФУ Григорий Симонов (Киев). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Виктор Старовойт (Киев), наблюдатель арбитража Сергей Задиран (Днепр) и четвертый арбитр матча Евгений Арановский (Киев).

Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Сергей Березка (Киевская обл.), ассистенты на линиях: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Володин (Херсон).

В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в сине-голубых футболках, синих шортах и такого же цвета гетрах, вратарь облачится полностью в черную форму. Игроки «Шахтера» выйдут на поле в оранжево-белых футболках, белых шортах и белых гетрах, а голкипер будет играть в зеленом комплекте формы. Судьи выбрали себе красный вариант формы.

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «Футбол 2», начало в 16:55.















