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Егише МЕЛИКЯН: «Главное - отношение футболистов»

В поединке молодежных составов «Стали» и «Днепра» победу одержали каменские футболисты

  • 15.04.2017 12:02
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pfcstal.com
© pfcstal.com

Итоги матча чемпионата U-21 против «Днепра» (1:0) подвел старший тренер «Стали» Егише Меликян.

- Егише Меликович, показалось, что вы сегодня нервничали меньше обычного, это потому что состав был поопытней? И ранее вы отмечали, что игроки основы, конечно, помогают, но некоторые игровые схемы приходится перестраивать. Чего сегодня было больше?
- Да, тут, конечно, есть свои плюсы и минусы, когда к нам подключаются футболисты, что называется в последний день. Но им за отношение к игре большое спасибо и я всех поздравляю с победой – мы сегодня заслуженно победили.

У нас много что получалось, но, как вы правильно заметили, взаимодействия получались не так хорошо, как хотелось бы, но в целом команда выполнила план на игру, получились неплохие выходы из обороны в атаку, но не получилось в завершающей фазе атак – это нам нужно нарабатывать на тренировках. Впрочем, я уже понял, над чем именно нам нужно работать дальше. Вообще не так важно, выигрываем мы сейчас или нет, а главное – само отношение футболистов: и тех, кто приходит из первой команды, и кто занимается со мной каждый день. И приятно, когда кроме самого отношение к работе и игре, есть еще и победа, то есть они дарят клубу еще три очка. Я всех с этим поздравляю.

- Что скажете о сопернике, в составе которого было много молодых ребят?
- «Днепр» всегда отличался своим характером, своим агрессивным футболом и сегодня мы это тоже видели. Да, у них где-то не хватило опыта, а нам, в свою очередь, взаимодействия. В целом уровень молодежного чемпионата очень высокий, и тут речь не только о «Днепре», а и о молодых ребятах в «Шахтере», «Динамо», других командах. Да, есть разница в классе между молодежью и опытными футболистами, но игроки «Днепра» молодцы, они дали серьезный бой. Мы выиграли сегодня очень неспокойно, нам было сложно это сделать.

А возвращаясь к вопросу, на счет того, что я сегодня был спокоен, то это не от того, что были футболисты из первой команды. Я над собой тоже работаю, поскольку если судьи меня «приглашают» досматривать матч с трибуны, то я из этого должен делать выводы. Потом, когда смотришь видео, и видишь это со стороны, то не хочется, чтобы такие моменты повторялись. Мы все работаем над своими ошибками.

- Сегодня было видно, что команда хорошо бежит.
- Потому что мы над этим работаем. Мы очень серьезное внимание обращаем на физическое состояние команды. Плюс у футболистов была хорошая мотивация. На игре присутствовали главный тренер первой команды, президент клуба и какая еще им  мотивация нужна, чтобы они хорошо бежали? Им нужно доказать и показать свой уровень, и постоянно прогрессировать.

Источник — ФК Сталь Каменское

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