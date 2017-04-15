Днепр присоединился к акции «Играем честно»

Футбольный клуб «Днепр» присоединяется к акции «Играем честно». Ее инициировали Федерация футбола Украины, Украинская Премьер-Лига совместно с международной компанией Federbet, которая занимается противодействием матчам с фиксированным результатом.
Главная цель мероприятия — обратить внимание общественности на недопустимость проявлений нечестной игры, которые могут влиять на ход и результат матча.
В рамках акции перед началом сегодняшнего матча «Днепр» — «Сталь» капитаны команд обменяются специальными вымпелами, а все участники игры сфотографируются с баннером «Играем честно».
Источник — ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.