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Днепр присоединился к акции «Играем честно»

«Днепр» присоединяется к акции противодействия матчам с фиксированным результатом

  • 15.04.2017 11:50
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fcdnipro.ua
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Футбольный клуб «Днепр» присоединяется к акции «Играем честно». Ее инициировали Федерация футбола Украины, Украинская Премьер-Лига совместно с международной компанией Federbet, которая занимается противодействием матчам с фиксированным результатом. 

Главная цель мероприятия — обратить внимание общественности на недопустимость проявлений нечестной игры, которые могут влиять на ход и результат матча.

В рамках акции перед началом сегодняшнего матча «Днепр» — «Сталь» капитаны команд обменяются специальными вымпелами, а все участники игры сфотографируются с баннером «Играем честно».

Источник — ФК Днепр

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