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Торино не будет выкупать Джо Харта

Итальянский клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы «Манчестер Сити»

  • 15.04.2017 10:45
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torinofc.it
© torinofc.it

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович подтвердил, что его клуб не сможет позволить себе покупку голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Максимум для туринцев - повторная аренда вратаря.

По ходу нынешнего сезона 29-летний Харт не раз утверждал, что готов остаться в клубе Серии А. Однако сумма, запрашиваемая «Сити» за своего вратаря, превышает все разумные пределы для «Торино».

«Я хочу, чтобы Харт остался в «Торино», но мы знаем, что не сможем позволить его купить. Лучшее, что мы можем сделать - это арендовать Джо еще один на сезон. В этом вопросе все зависит от позиции «Манчестер Сити» и планов самого игрока».

«Сейчас мы хотим прояснить ситуацию, это в наших же интересах. Если Джо останется у нас на следующий год, нам не придется выходить на трансферный рынок. Мы должны как можно быстрее принять решение», - цитирует Михайловича Goal.

Источник — Fapl.ru

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