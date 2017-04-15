Сергей ШЕСТАКОВ: «Шахтер выйдет на игру с особым настроем»

- Поражение от «Динамо» уже забылось?

- Оставили в прошлом эту неудачу. На неделе мы провели теоретическое занятие, разобрали игру, проанализировали ошибки и сделали выводы. Теперь идем дальше, движемся к новым победам.

- Почему с «Шахтером» получается цепляться за очки, а с «Динамо» - нет?

- Почему-то нам с «Шахтером» игры даются легче, нежели с «Динамо». Наверно, «горняки» - фартовая команда для нас, а может потому что наша, донецкая, дружественная (смеется, - прим. авт.). А с киевлянами, сколько не играем, никак не можем взять очки. Всегда было сложно им противостоять.

- Впереди донецкое дерби. И «горняки», и «олимпийцы» жаждут реабилитироваться за поражения в предыдущем туре. Нас ждет бескомпромиссный футбол?

- Это будет очень интересный матч. «Шахтер» после первого поражения в чемпионате будет злым не только на нас, ведь соседи еще не обыгрывали «Олимпик» в этом сезоне, но и на самих себя. Они выйдут на игру с особым настроем.

- «Олимпик» уже доказал, что умеет противостоять «Шахтеру». За счет чего можно вновь отобрать очки у географических соседей?

- За счет организованности, максимальной концентрации и единства команды. Нужно играть за себя и за партнера, только так можно обыграть «горняков». Собственно, именно так действовал «Черноморец» в прошлом туре, нужно брать пример с «моряков».

- Последний раз «олимпийцы» забивали в чемпионате месяц назад, как раз «Шахтеру»…

- Это не давит на нас. Мы понимаем, что несколько матчей не забивали из-за качества газона, на котором трудно созидать. Но я уверен, что голы пойдут, нужно только прервать эту серию.

- Без дисквалифицированного Фреда команда Фонсеки стала слабее?

- Все бразильцы «Шахтера» сильны. Но каждому из них в команде есть замена. Не думаю, что только лишь от Фреда зависела игра «горняков».

- Кому из футболистов «Шахтера» следует уделить больше всего внимания?

- Марлосу и Бернарду. Вся острота, в основном, исходит от них. Эти бразильцы дирижируют атаками «горняков», ведут игру команды. Поэтому постараемся сконцентрировано сыграть с ними, как и в целом в матче.