Агент Роналду отверг обвинения издания Der Spiegel

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского футболиста Криштиану Роналду, опроверг утверждение издания Der Spiegel о якобы имевшем месте согласии спортсмена выплатить 375 тысяч долларов женщине, обвинявшей его в изнасиловании. Соответствующее заявление было распространено представителями Мендеша в ночь на субботу, 15 апреля.

«Эта статья - ничто иное как пример журналистского вымысла», - говорится в заявлении Мендеша. В документе утверждается, что предполагаемая жертва изнасилования отказалась выступить и подтвердить достоверность обвинений. «Всю историю газета подкрепляет документами, в которых нет подписей и не идентифицированы стороны, а также электронной перепиской между адвокатами, чье содержание не имеет отношение к Криштиану Роналду. Подлинность этой переписки Роналду не может подтвердить». В заявлении подчеркивается также, что письмо, которое женщина якобы написала футболисту, никогда им не было получено.

«Обвинения, о которых говорит Der Spiegel, — ложные. Криштиану Роналду сделает все, что в его силах, чтобы отреагировать на них. Обвинения в изнасиловании отвратительны и оскорбительны, и Роналду не позволит бросать тень на его репутацию», - заключается в заявлении Жорже Мендеша.

Ранее Der Spiegel сообщил, что Роналду согласился выплатить неназванной женщине 375 тысяч евро в обмен на ее молчание об инциденте, который предположительно случился в 2009 году в Лас-Вегасе.