Итальянский «Милан» представил нового президента клуба. Им стал глава китайско-американского консорциума Rossoneri Sport Investment Lux Ли Йонгхонг. Напомним, предыдущий владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,93 процента акций клуба.
«Сегодня мы празднуем начало новой главы в истории этого славного клуба, - сказал на пресс-конференции Ли Йонгхонг, - Успех этой сделки стал возможным благодаря усилиям всех наших партнеров. Но прежде всего я хочу выразить искреннюю благодарность Сильвио Берлускони за доверие, которое они нам оказали. За последние 30 лет «Милан» завоевал множество трофеев. Учитывая победы прошлых лет, болельщики надеются снова увидеть клуб на вершине европейского футбола. Мы хотим, чтобы наши поклонники по всему миру продолжали любить свою любимую команду, это наша цель».
Источник — ФК Милан
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