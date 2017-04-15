Милан представил нового президента

Луганская Заря на своём поле в Запорожье, проиграла Динамовцам. Это чё? Это Украина детка.Шахтёрс...

Тут и заканчивается вся объективность дырнамафанаток, когда мяч попадает с метра в руку Исмаили (...

Вболівальники східноїБарселони яка змогла вирвати перемогу над Ворсклою, не змогла перемогти Олім...

Да нормально поиграли. И "Зорька" и ДК. Луганск больше старался, а киевляне действовали...