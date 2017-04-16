Чужое поле как родное: Черноморец в Александрии сильнее Александрии

Заключительный матч 25-го тура, в котором «Черноморец» в Александрии «принимал» «Александрию», экспертами анонсировался как матч между командами, которые борются за места в еврокубке. Чтобы подтвердить именно такой свой статус, и команде Бабича, и команде Шарана все-таки нужно было сегодня побеждать. И «Заря», и «Олимпик» накануне свои матчи тура проиграли, таким образом, статус-кво среди команд, занимающих места с третьего по шестое, к воскресенью осталось неизменным – чем не шанс для одесситов и александрийцев воспользоваться благоприятной ситуацией?

Реальным хозяевам поля не понадобилось много времени, чтобы прибрать инициативу в свои руки. К тому же, и «моряки» не особо были против, отойдя всей командой на свою половину. Александрийцы даже могли выбирать, каким же образом им предпочтительнее разворачивать атаки. Поначалу они пошли через левый фланг, где активно действовал Леонов. Сам Леонов, а чуть ранее Пономар попробовали головой пробить по воротам, но эти удары были очень далеки от гола.

Какие-то активные отрезки игры «Черноморцу» все-таки удавалось выдавать, чтобы оборона александрийцев совсем уж не чувствовала себя вольготно. Очень перспективно на 28-й минуте разогнал контратаку Хобленко, после чего выдал передачу на ход и под удар Татаркову, но тот запорол момент, пробив очень сильно и выше ворот.

В целом же, это все-таки был эпизод, и мяч очень редко покидал половину поля одесситов. Подопечные Шарана так и не разобрались до конца первого тайма, как же подобраться к воротам Безрука.

Если в первые 45 минут игры «Черноморец» предпочитал действовать вторым номером, то после перерыва, с выходом Элиаса, резко прибавил в наступательных действиях. Элиас постоянно искал мяч, а на 51-й минуте переусердствовал в борьбе с Шендриком в штрафной, и его падение на газон арбитр Кутаков расценил как симуляцию – желтая карточка. Еще одну через пару минут заработал и Азацкий, срезавший Леонова на «втором этаже».

Ровно на экваторе тайма, как по команде, одесситы снова расположились на своей половине, рассчитывая на контратаки. У «Александрии» до этого игра в атаке вообще не клеилась, но когда появилась возможность для маневра на чужой половине, появились и моменты. Очень опасен был штрафной, который Кутаков назначил на 70-й минуте, когда Ковалец нарушил правил вблизи штрафной. К удару долго готовились Чантуришвили, который только-только появился на поле, и Бондаренко. Пробил последний, мяч полетел по опасной дуге, но чуть выше перекладины.

Как надо использовать стандартные положения, продемонстрировали одесситы на 83-й минуте. Получилось, как на тренировке, словно и не было на поле игроков «Александрии». Андриевский выполнил угловой, и Коркишко с линии вратарской спокойно расстрелял ворота. Кто должен был его держать, об этом Шаран обязательно спросит у своих защитников после игры.

Пропущенный мяч стал для александрийцев настоящим ударом. Отойти от него подопечным Шарана так и не удалось, а уже в компенсированное время «Черноморец» мог окончательно добить соперника. Третьяков с угла вратарской дважды пытался переиграть Леванидова, но голкипер каждый раз был на высоте. Завершали игру «моряки» вдесятером. Арбитр Кутаков где-то в игре поскользнувшегося Хобленко увидел опасный умысел, а поскольку у одессита одна желтая уже была, вторая привела к удалению.

1:0 – «Черноморец» догоняет по очкам «Александрию», совсем рядом «Олимпик», а там и до «Зари» недалеко. Вся борьба за места в Лиге Европы, да и за бронзовые медали, только набирает обороты.

Ростислав ОРЕХОВ

«Черноморец» – «Александрия» – 1:0 (0:0)

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Александр Каплиенко, Ризван Аблитаров, Александр Андриевский, Кирилл Ковалец, Никита Татарков (Максим Третьяков, '82), Олег Данченко, Алексей Хобленко, Владислав Кабаев (Дмитрий Коркишко, '65), Владимир Барилко (Элиас, '46)

«Александрия»: Владислав Леванидов, Антон Шендрик, Валерий Бондаренко, Сергей Басов, Сергей Симинин, Артем Полярус (Юрий Путраш, '86), Дмитрий Леонов (Вахтанг Чантуришвили, '70), Владислав Огиря, Евгений Банада, Владимир Приемов (Сергей Старенький, '65), Виталий Пономар

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Дмитрий Коркишко, 83. Дмитрий Коркишко, 83.

Алексей Хобленко, 13. Александр Каплиенко, 24. Элиас, 51. Александр Азацкий, 53. Дмитрий Коркишко, 84. - Евгений Банада, 41. Дмитрий Леонов, 46. Алексей Хобленко, 13. Александр Каплиенко, 24. Элиас, 51. Александр Азацкий, 53. Дмитрий Коркишко, 84.- Евгений Банада, 41. Дмитрий Леонов, 46.

Алексей Хобленко, 93. Алексей Хобленко, 93.

Удары (в створ): 4 (2) – 9 (1).

Угловые: 5 – 5.

Офсайды: 2 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.