Свершилось: Волынь в Луцке минимально побеждает Звезду

В связи с большим и светлым Праздником Пасхи руководство луцкого клуба устроило праздник для своих болельщиков, сделав вход на матч 25-го тура бесплатным. Будь в соперниках «Волыни» кто-нибудь из наших грандов, можно было бы рассчитывать и на аншлаг, но приезд в Луцк «Звезды» никакого ажиотажа не вызвал, и на трибунах «Авангарда» зрителей собралось даже ниже среднего показателя для домашних матчей «Волыни».

Виталий Кварцяный продолжает искать вариант состава, который мог бы прервать печальную серию из семи поражений. Сразу 5 новых футболистов вышли в старте «Волыни» по сравнению с матчем против «Стали». Какие-то перестановки были вынужденными – из-за дисквалификаций, но, тем не менее, они были значительными – ведь это половина полевых футболистов. Не удивительно, что со стартовым свистком лучане понеслись вперед, Петров вынудил ошибиться Паста в штрафной, но пробить по воротам игрок «Волыни» не смог. А вот ответная атака «Звезды» принесла хозяевам неприятный момент – Роман Никитюк руками вынужден был держать Ситало, который по центру вырывался на ударную позицию. И хотя шла всего лишь вторая минута, нарушение было таким, что арбитр Романов не мог не оставить его без последствий в виде желтой карточки защитнику «Волыни».

Такой боевой старт не мог не обнадежить, то продолжения не последовало. Обе команды сбились на сумбурную игру, в которой было больше беготни, чем мысли. Далее чем до штрафной атаки «Волыни» и «Звезды» не доходили, и только на 20-й минуте лучане организовали опасный момент. Мяч метался по штрафной гостей, и если удар Дудика накрыли, то Диденко наносил свой удар без всякого противодействия – сложный полетел мяч в направлении ворот «Звезды», и Пасту стоило труда, что помешать ему оказаться в сетке.

Ближе к исходу получаса игры что-то стало получиться в атаке и у «Звезды». На 28-й минуте защитники лучан только в самый последний момент успели накрыть удар Билонога из пределов штрафной, а еще через пару минут Чичикову уже никто не мешал пробить метров с 12-ти, но мяч улетел очень далеко в сторону от ворот.

Подобная расточительность подопечными Кварцяного была наказана очень быстро. Романюк взял игру на себя на правом фланге, а затем идеальной передачей вывел Петрова один на один с Пастом. Обвести голкипера «Звезды» форварду «Волыни» не составило труда, как и закатить мяч в пустые ворота.

Концовка первого тайма по игре осталась за «Волынью». Горопевшек головой после углового пробил над перекладиной, помимо этого, хозяева провели еще пару атак со входом в штрафную, но до результативного удара они доведены не были.

Беззубость в атаке вынудила наставника «Звезды» Романа Монарева уже в перерыве произвести замену, и вместо Чичикова на поле вышел Эсеола, который, как мы помним, феерично отыграл против киевского «Динамо».

И уже в начале второго тайма гости едва не стали жертвой своей безоглядной активности. Кропивничане большими силами пошли к чужой штрафной при угловом, но Загальский выполнил его столь неудачно, что это привело к быстрой контратаке лучан. Петров был близок к тому, чтобы выйти на удар, но его руками завалил Билоног. Законная желтая карточка – и еще опасный штрафной. Загальский до свистка выбежал из стенки, и тоже «сел» на карточку. Что же до удара со штрафного, то Герасимюк пробил в стенку, в того же Загальского.

Билоногу его нарушение «аукнулось» в середине второго тайма. Затеяв обводку, игрок «Звезды» на скорости ворвался в штрафную «Волыни», после чего рухнул на газон. Симуляция была очевидной, и, получив вторую желтую карточку, Билоног оставил свою команду вдесятером.

Лучане с такой энергией понеслись реализовывать большинство, что на 73-й минуте провались в обороне. Щедрый справа ворвался в штрафную, но бить сам не стал, а сделал передачу влево на набегающего Эсеолу – тому только нужно было головой попасть в створ ворот, но мяч полетел рядом со штангой.

Надо отдать должное кропивничан – и вдесятером они старались поддерживать высокий темп, при первой возможности бежали вперед, не желая проигрывать эту игру. В свою очередь, и у «Волыни» появились шансы создавать угрозу воротам Паста, используя разреженные зоны. Но уровень мастерства команд таков, что и в открытой игре создать хотя бы один голевой момент на двоих так и не удалось. Его сам сочинил у своих ворот Фатеев, когда в компенсированное время просто срубил Петрова, но Дудик со штрафного пробил, скорее, не по воротам, а в их направлении.

1:0 – выиграв впервые с 22-го октября прошлого года, когда была повержен «Днепр», команда Виталия Кварцяного покинула последнее место в турнирной таблице.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Волынь» – «Звезда» – 1:0 (1:0)

«Волынь»: Артем Кичак, Дмитрий Задерецкий, Миха Горопевшек, Роман Никитюк, Сергей Логинов, Анатолий Диденко (Александр Чепелюк, '77, Сергей Мелинишин, '91), Олег Герасимюк, Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Артем Дудик (Роман Ильницкий, '96), Сергей Петров

«Звезда»: Евгений Паст, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Андрей Бацула, Артем Ситало, Алексей Збунь (Артем Щедрый, '60), Владислав Лупашко, Максим Драченко, Игорь Загальский (Никита Жуков, '80), Алексей Чичиков (Адеринсола Эсеола, '46), Дмитрий Билоног

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Сергей Петров, 32. Сергей Петров, 32.

Роман Никитюк, 2. Анатолий Диденко, 40. Дмитрий Задерецкий, 75. Александр Чепелюк, 82. Артем Кичак, 97. - Дмитрий Билоног, 49. Игорь Загальский, 50. Дмитрий Фатеев, 95. Роман Никитюк, 2. Анатолий Диденко, 40. Дмитрий Задерецкий, 75. Александр Чепелюк, 82. Артем Кичак, 97.- Дмитрий Билоног, 49. Игорь Загальский, 50. Дмитрий Фатеев, 95.

Дмитрий Билоног, 67. Дмитрий Билоног, 67.

Удары (в створ): 6 (3) – 2 (0).

Угловые: 3 – 6.

Офсайды: 6 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.