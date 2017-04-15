Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Гармаша называем Батистутой»

- Тяжелая победа, наверное, не все получалось в нашей игре, мы не так много комбинировали, как хотелось бы, но бывают такие матчи, в которых на первый план выходит боевой дух. Сегодня все ребята молодцы – они бились за эту победу и заслужено ее добились. Конечно, опасные моменты были и у «Зари». Кто свой шанс реализовал, тот и победил. Второй тайм играли уже по счету.

- После перерыва было больше борьбы?

- Конечно, и это не удивительно, ведь встречались одни из лучших команд нашей страны, поэтому, естественно, никто не хотел уступать. Бились все – и «Заря», и «Динамо». Нам улыбнулась удача – забили мяч в концовке первого тайма, потом уже играли по счету. Могу только похвалить «Зарю» за хорошую игру и самоотдачу.

- Чувствовали волнение Сидорчука и Коваля, которые играли в родном городе?

- Это приятное волнение, поскольку на матч приходит посмотреть много родных. Считаю, и Сергей, и Макс, провели отличный матч и заслуживают только хороших слов за игру и самоотдачу.

- Как прокомментируете результативность Дениса Гармаша?

- Действительно, он не уходит с поля без гола, поэтому мы все его называем Бати-гол или Батистута (улыбается). Денис сейчас находится просто в сумасшедшей форме, главное – чтобы он продолжал в том же духе. Думаю, смена схемы игры также повлияла на его результативность – нашли позицию, на которой Гармаш заиграл новыми красками. Если человек забивает в каждой игре – это не просто так.

- Неопределенность с будущим Сергея Реброва в «Динамо» накладывает какой-то отпечаток на команду?

- Все ребята за Сергея Станиславовича, мы делаем то, что нам говорит тренерский штаб, стараемся не подводить. А что будет в конце сезона, думаю, не наше дело – президент и главный тренер найдут какой-то компромисс и сами решат, что делать дальше. Наше же дело выкладываться на футбольном поле. Думаю, заметно, что сейчас у всех ребят горят глаза. Возможно, не всегда все получается, может, и сегодня мы провели не самую лучшую свою игру, но все ребята бились за результат – это самое главное.