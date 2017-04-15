Сергей СИДОРЧУК: «Такие победы на характере также очень важны»

- Если бы мы в первом тайме использовали все свои моменты, вторая половина встречи была бы намного легче. Заслуга команды в том, что она проявила характер, не всегда же выигрывать по 4:0, такие победы на характере также очень важны. Что касается борьбы, считаю, «Заря» ее сегодня выиграла.

- Почему вам не удалось реализовать свои моменты до перерыва?

- В первом эпизоде стоило бить на силу, а ничего не выдумывать. Во втором тайме было намного тяжелее – мы отдали инициативу, хотели чаще убегать в контратаки, но не всегда получалось. Так что вторая половина встречи получилась немного смазанной.

- Вы волнуетесь, когда играете дома, в своем родном городе?

- Очень сильно волнуюсь. Сегодня меня поддерживали мои родители и родители супруги. Все болели за «Динамо».

- То, что Гармаш забивает в каждом матче, связано с его новыми функциями при изменившейся схеме игры?

- Денис у нас, как Батистута, мы называем его Бати-гол (улыбается). Не думаю, что дело в самой схеме, просто иногда нужно привносить в игру что-то новое, тогда будет какая-то неожиданность для команды соперника.