Олег ДУЛУБ: «Для нас каждое очко дается потом и кровью»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

- Если анализировать игру, то мы начали хорошо – имели момент на первой минуте. Потом игра ушла в позиционное русло, где, к сожалению, не преуспела ни одна из команд. Это, если краткий комментарий по игре.

- Почему у вашей команды было так мало ударов по воротам?

- Ну, если в среднем взять, посмотрите нашу статистику. Мы на каждой тренировке перед игрой отрабатываем, требуем и просим. Но, я думаю, это связано с исполнительским мастерством, может, где-то с психологическим состоянием. Потому что любой удар это как форма проявления агрессии, здоровой футбольной агрессии по отношению к команде соперника.

- Скажите, что лично Вам понравилось в этой игре? Что могло заинтересовать болельщиков?

- В этой игре?

- Да.

- Знаете, мне понравилась самоотдача игроков. Несмотря на то, что игра давалась тяжело, удерживали дисциплину, то, о чем мы договаривались до игры. Хорошо или плохо – это мы уже будем разбираться. То, что мне не понравилось, это отсутствие здоровой агрессии. Потому что эта здоровая агрессия всегда привлекает зрителей. Когда атака на атаку, когда скоростные атаки, то, что у нас лучше получается.

- Может, это вопрос и к тренерам «Ворсклы», но почему игра получилась неинтересной для болельщиков?

- Не знаю со стороны тренеров «Ворсклы», но со своей стороны, учитывая, что мы недалеко от зоны вылета находимся, для нас каждое очко дается потом и кровью. Задача – уйти как можно дальше от зоны вылета. Если сравнить с осенним отрезком, когда ты смотришь на команды снизу, у которых на 6-8 очков больше, и сейчас, когда мы вроде как оторвались, то это все такое призрачное. Каждая игра в этой шестерке, когда все команды примерно одного уровня, здесь маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Футбол – это эмоции, это игра, люди должны играть в футбол, выходить играть, не делать работу. А это и есть эмоции.