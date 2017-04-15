Василий САЧКО: «Когда пойдут победы, будет больше и болельщиков»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Получилось два разных тайма. Мы хорошо изучали «Карпаты». «Карпаты» перед нами играли с «Днепром», и очень неплохой футбол они там показали. Надо отдать должное «Карпатам» – если мне не изменяет память, они 7 игр не проигрывают. Т.е., это добротная команда, они усилились…

То, что касается нас, то у нас произошла ротация. У нас были изменения и в задней линии, и по ходу игры тоже были замены. Радует, что у нас сегодня дебютировал в основном составе Тарас Сакив, у нас дебютировал сегодня Олег Остапенко вообще в Премьер-лиге. Я думаю, им это запомнится. У нас еще и у Сергея Мякушко день рождения. Первым таймом я, конечно, недоволен. Было много борьбы, игра была непростая, игра была вязкая. «Карпаты» большими силами оборонялись умно, тактически. Мы ожидали опасность от Матвиенко, который хорошо проводил последние игры. Сегодня мы его перекрыли. Саше Гладкому, я думаю, защитники Даллку и Чижов, а потом и Остапенко не дали сыграть, и с ним справились. По обороне больших замечаний нет.

Во втором тайме, на мой взгляд, было наше преимущество. Были моменты, пошли удары. Все было хорошо, кроме одного – поставить точку, т.е., забить мяч. Думаю, что мы больше сегодня потеряли два очка, чем приобрели одно.

- С каждым домашним матчем все меньше и меньше болельщиков. Лично мне, сама по себе игра не понравилась – мало интересных комбинаций. Для кого команда играет?

- Это не есть проблема только для Полтавы. Это то, что команд сейчас не в первой шестерке – уверен, если бы мы были в первой шестерке, играли с «Зарей» или «Динамо», болельщиков бы было больше. Если вас интересует качество игры, я согласен с вами. Конечно, мы тоже хотим играть лучше. И будем лучше играть, но у нас сейчас идет ротация. Ставя в состав Сакива, я в какой-то степени рисковал, но после игры я понял, что не ошибся. Эти ребята показали своей игрой, что на них можно рассчитывать. Мы будем привлекать молодежь, будем работать над улучшением качества игры. И когда пойдут победы, конечно, будет больше и болельщиков.