Роман САНЖАР: «Олимпик и так совершил подвиг, что попал в шестерку»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

– Мы понимали, что матч с «Шахтером» будет тяжелым. После поражения от «Черноморца» и двух ничьих с нами «горняки» были максимально мотивированны. «Олимпик» тоже серьезно настраивался на бой, но, допустив в начале поединка ошибку и пропустив, мы сами себе усложнили жизнь. В таких играх очень важно действовать сконцентрированно и максимально просто. У нас не получилось, и сегодня мы уступили. Однако больше всего меня беспокоит тот факт, что Дима Гришко получил травму и у нас в команде осталось лишь два центральных защитника. Понимали, что с «Шахтером» будет тяжело, но также важно было никого не потерять. Сейчас каждый футболист для нас ценен.

– Что случилось на разминке с Виталием Гошкодерей?

– Вчера у него было повреждение задней поверхности бедра, но он провел предыгровую тренировку, после которой сказал, что его ничего не беспокоит. Однако, выйдя сегодня на разминку, почувствовал, что мышца спазмирована, и попросил замену.

– Насколько уверенно выглядел «Олимпик» в матчах против «Шахтера» и «Динамо» на предыдущем этапе, настолько команда разбалансирована сейчас. В чем ключевая причина?

– Причины есть. Я о них знаю. Но как мы ни стараемся настраивать ребят на результат, пока у нас не выходит. Чтобы удачно сыграть с «Динамо» и «Шахтером», мы должны быть максимально мотивированны, а в команде должна быть полная обойма футболистов, чтобы проводить ротацию. И должна быть конкуренция на каждой позиции. К сожалению, всего этого у нас нет. И идти длинную дистанцию в нашей ситуации очень тяжело. Это я не говорю об остальном. Так что ребята не смогли аккумулировать эмоции, а в таких встречах это весьма важный момент. Каждый должен сыграть не на сто процентов, а лучше, чтобы добиться положительного результата. У нас, к сожалению, не получилось, но то, что подобное произошло в играх с «Динамо» и «Шахтером», считаю, ничего страшного. Почему? Потому что мы находимся на разном расстоянии друг от друга во всех отношениях. И «Олимпику» соперничать очень сложно.

– Как можете прокомментировать игру в атаке?

– В этом аспекте наши дела выглядят не вполне хорошо. В частности, потому что в зимнее межсезонье мы потеряли футболистов. А Сережа Гринь не мог выйти и тоже до сих пор не может отойти от травмы. Впереди мы кадрово очень ограниченны, у нас маленькая обойма и нет полноценных замен. Поэтому в атаке мы слабее, чем защитники «Шахтера». Да, сегодня практически не было ударов по воротам, хотя ребята выходили на позиции. Но мы то тормозим, то ключевая передача идет не туда. Видно, что по мастерству недотягиваем, из-за чего в атаке у нас ничего и не получалось.

– Многие клубы в Украине переходят на схему игры с тремя центральными защитниками. Вы не думали поэкспериментировать?

– Не думал, поскольку у меня таких футболистов всего два. Перейти нам на такую схему будет очень тяжело, разве что можем сыграть в одного центрального защитника. Но мы этого делать не будем.

– Учитывая те проблемы, которые вы озвучили, актуально ли еще говорить о борьбе за путевку в Лигу Европы?

– Конечно. Мы будем бороться до последней игры. Единственное, нам действительно тяжело это делать, поскольку все наши конкуренты находятся в более комфортных условиях. Зимой мы потеряли очень много людей, и если сравнить нашу команду с той, что была в осенней части чемпионата, то тогда, считаю, мы были намного сильнее. Те ребята, кого мы взяли, на сегодняшний день недотягивают до того уровня, чтобы решать наши задачи. И это видно по игре. Раньше у нас было больше футболистов, которые могли забить гол, что очень важно. Сейчас же нас стало меньше, поэтому набирать очки гораздо тяжелее. «Олимпик» и так совершил подвиг, что попал в шестерку лучших. Но на данном уровне нужно уже располагать ресурсом, чтобы противостоять таким клубам. Это ни в коем случае нас не оправдывает. Мы все равно будем бороться в каждой игре. Да, не всегда у нас это получается, но я не могу упрекнуть ребят в нежелании. Мы бились и старались, только где-то нам не хватает мастерства. И «Олимпик» до конца будет стараться выполнить задачу.