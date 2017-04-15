Олимпик – Шахтер. Анонс

Сегодня команды из одного города – донецкие «Олимпик» и «Шахтер» – проведут седьмой очный поединок в рамках национального чемпионата, причем это будет третий поединок противников в Киеве. Если раньше «олимпийцы» принимали «горняков» на стадионе имени Виктора Банникова, то сегодня этот тандем дебютирует на «Динамо» имени Валерия Лобановского. Понятное дело, что команды здесь уже многократно играли против динамовцев, но друг с другом – встретятся впервые.

В предыдущих шести играх против гранда отечественного футбола «Олимпик» пока выглядит невыразительно – только 4 гола забито, 4 мата проиграно, общая разница мячей 4:9. Правда, весь негатив касается прошлого, а в нынешнем сезоне команда Романа Санжара удивила двумя «мировыми» 1:1 в рамках первого этапа чемпионата УПЛ. В середине октября прошлого года на гол Ордеца ответил Матяж, дело происходило на сумском стадионе «Юбилейный». В марте уже текущего года первым забил Поступаленко, а счет сравнял Бланко-Лещук, игра состоялась на харьковском «Металлисте».

Если вспомнить события прошлого тура, то «Олимпику» не повезло по-крупному. Мало того, что «сине-белые» сами проиграли «Динамо» с крупным счетом, так еще и «Шахтер» потерпел первое поражение в чемпионате от «Черноморца». Подопечные Паулу Фонсеки наверняка желают реабилитироваться, да и выше названные ничьи никто, думается, не забыл.

«Шахтер» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице, но нестабильной игрой (скорее всего из-за нехватки мотивации) подарил «Динамо» надежду. «Олимпик» перед стартом второго этапа на словах замахнулся на «бронзу». Теоретические шансы, конечно же, еще остались, но интуиция подсказывает, что никто за журавлем в небе гоняться не станет. Текущее четвертое место – лучший результат в истории и заветная путевка в квалификацию Лиги Европы.

Остается добавить, что в рамках второго этапа «Олимпик» пока не выигрывал, зато не проигрывает пять последних домашних матчей. Ну и конец же вспомним о голевой серии «оранжево-черных» в чемпионате. Она стартовала 28 августа 2015 года и длится уже 44 поединка (116 мячей).

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Олимпик»: Махарадзе – Олийнык, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Цимбалюк, Богданов, Гринь, Моха, Поступаленко – Матяж.

«Шахтер»: Пятов – Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Малышев, Марлос, Бернард, Тайсон – Бланко-Лещук.

Котировки букмекеров:

На победу «Олимпика» в среднем букмекеры дают коэффициент 14.7. На победу «горняков» – 1.14. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

15 апреля, суббота