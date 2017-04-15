Леонид КУЧУК: «Я доволен тем, что мы не проиграли»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

— Вы очень спокойно отреагировали на момент, когда ваш футболист вышел один на один, и наш вратарь забрал мяч в его ногах. Не видели шансов у нападающего забить или поберегли свои нервы?

— Было видно, что он отпустил мяч. Если бы он не отпускал мяч и работал в шаге, были бы шансы. А так, чтобы вырвать этот мяч, нужно было что-то невероятное. Поэтому там было все ясно.

— Перед матчем Дмитрий Михайленко говорил, что ждет встречи с титулованным и именитым оппонентом. Насколько вам удалась эта встреча?

— Скажу так. Я доволен тем, что мы не проиграли. По игре же своей команды у меня есть много вопросов, и я буду задавать их и команде, и самому себе. А то, что сказал Дмитрий Михайленко... Я не считаю себя таким уж именитым. Нужно всегда опускаться на землю. Я — простой смертный, как все.

Сам матч был для меня очень интересным. «Днепр», честно говоря, имел преимущество в контроле мяча. Мы очень много ошибались в переходной фазе: выигрывали мяч и умудрялись терять. Я насчитал за игру 10-12 потерь мяча в начале атаки — это очень много. 1-2 — это уже много, в 12 вообще не входит ни в какие рамки. Поэтому результатом я доволен, а содержанием игры — нет.

— Такое количество обрезов вы связываете с тем, что футболисты не выполнили установку на игру, или это «Днепр» заставил ошибаться?

— У меня нет такого понятия, что футболисты выполнили или не выполнили. Это значит я не выполнил, не смог достучаться. Нужно взять и опуститься на землю. Хотя было прекрасно доведено, как играет «Днепр». Он играл так, как делал это последние три тура. Только в Александрии они немного по-другому действовали. Повторюсь, после выигрыша мяча мы в переходной фазе теряли много мячей. Хотя были и очень острые выходы. Атака могла бы быть еще острее, но не получалось: то пробьют в небо, то отдадут. Все наоборот. Как бывает, когда человек путает право и лево, теряясь на поле.



— Евгений Шахов, игравший у вас в «Арсенале», говорит, что не встречал такого тренера, который настолько хорошо бы объяснял. Что не получилось у вас сегодня, чтобы обыграть этих пацанов?

— А это уже не пацаны! Вы заблуждаетесь. Это хорошая команда, и тренер очень хорошо работает. За год люди повзрослели, поумнели, добавили физически. Так что это очень хорошая, перспективная команда. А обо мне... Не всегда получается донести, не всегда слышат.



— Многие игроки говорят, что не слышат подсказки тренера во время игры. Вы же все время даете указания футболистам. они реагируют на ваши замечания?

— Есть структура и точность позиций. Как-то один мой футболист сказал: «Даже когда устал и не можешь бежать, ты знаешь позицию, куда должен вернуться. Ты это делаешь — и мяч туда обязательно дойдешь». Иногда игроки слышат, иногда нет. Точность позиций предполагает, что туда обязательно дойдет мяч. Кроме того, я всегда говорю, что игроки и тренеры — это единое цело. И если команда плохо играет, не может такого быть, что тренер плохо работает. Значит, он не довел или дал слишком много информации.

— Вы сказали, что футболисты «Днепра» повзрослели. Кто-то из них готов к переходу на более высокий уровень?

— Чтобы перейти на новый уровень, недостаточно одного футболиста. Один игрок выского уровня ничего не решит. Может решить только командная игра, когда футболисты вытаскивают друг друга. Не бывает, чтобы 11 были никакими, а 12-й — звездой. Только команда прибавляет в уровне — и появляются игроки высокого уровня. И они не появляются вдруг — за месяц, два или полгода. Они появляются, когда приходит уверенность в силах, мастерстве. Тогда растет вся команда.

— То есть на данный момент это заслуга Дмитрия Станиславовича?

— Конечно. Год — это короткий промежуток времени для воспитания команды. Перестройка — это стресс. Люди после стресса в больницу попадают. Это называется шоковая терапия. После нее кто-то поднимается, кто-то — нет. Эта команда поднимается. Она очень хорошая.