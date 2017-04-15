Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нам явно не хватает пока мастерства и мощи»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Ваш коллега сказал, что доволен тем, что они не проиграли. А чем вы довольны?

— Мы довольны тем, как выглядели против очень приличного противника. Наверное, это самая организованная команда из тех, с которыми мы встречались после зимнего перерыва. И с учетом имеющегося ресурса мы выглядели хорошо. Хотели, конечно, дожать их в конце. В первом тайме с точки зрения моментов и опасных атак они нас превзошли, но позиционная игра была, думаю, равной. Во втором тайме мы прибавили. Кое-что я изменил в середине, и мы не позволяли им контратаковать. «Сталь» — быстрая команда, которая очень хорошо играет вертикально. Нападающие хорошо борются, и команда строит игру на подборах. Во втором тайме нам удалось перевести игру на чужую половину поля, но нам явно не хватает пока мастерства и мощи. У них команда зрелая и качественная; мы же боремся пока не так, как хотелось бы. Были моменты для завершающего удара, но не получилось.

— У «Стали» было много забросов на Карикари, а на Довбика у вас шло мало передач. Почему?

— У них есть Карикари и Васин — это стиль ведения игры. Наверное, каждый подбирает стиль игры под имеющихся футболистов. У нас есть один рослый игрок Довбик, а остальная группа атаки не совсем высокая и не совсем хорошо борется головой. Мы строим игру по-другому — через фланги, и пытаемся использовать быстрые атаки, доставлять мяч в штрафную. Полумоменты, которые были после попыток ударов головой Довбика и Когут — результат такой игры. Пытаемся строить игру на быстрых прорывах, когда убегали Лунев, Баланюк при контратаке. Артем в первом тайме имел возможность, хорошо убежал, но не довел дело до удара. Мы останавливаемся все время или на предпоследнем пасе, или на завершающем ударе.

— Почему роль Ротаня вы доверили Вакулко? Кажется, вышедший Чеберко выглядел предпочтительнее, по крайней мере, в отборе. И второй вопрос. Не выматывает ли вас, как тренера, то, что команда уже который матч до последних минут играет «на три результата»?

— В украинском футболе сейчас вообще предсказать очень тяжело, особенно во второй шестерке. Думаю, это связано, прежде всего, с исполнительским мастерством и классом команд. Он примерно у всех одинаков. Поэтому предсказать, кто выиграет, довольно сложно.

Сложно сказать, как выглядел бы Чеберко, если бы играл с первых минут. К Юре особых претензий нет. Выбор обусловлен тем, что у Вакулко больше опыта игры на этой позиции. А на Женю мы тоже очень рассчитываем. Он еще сыграет в основном составе в этом сезоне. Он вторую игру очень прилично нам помог, выйдя на замену. С ним мы будем связывать будущее «Днепра».

— Что происходит с Баланюком? Такое впечатление, что он проиграл конкуренцию и потух. Вышел на 20 минут, а уже через несколько минут вам пришлось уже его подгонять.

— Вопрос, скорее, психологии. Мы ему подсказывали играть ближе к центральным защитникам, потому что все они уже устали. И он мог использовать свою скорость, чтобы создать момент. Он же, наоборот, уходил на фланг или в середину поля, где терял мячи. Так что мы просто направляли его в правильное русло. Не могу сказать, что он плохо сыграл. Он хочет проявить себя и понимает это таким образом, что нужно взять мяч и создать момент самому себе. Это вопрос опыта.