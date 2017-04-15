Байер против Баварии, Федецкий против Коноплянки

Неудачная выдалась еврокубковая неделя у немецких клубов, каждый из которых потерпел поражение. Тем яростней после фиаско в Лиге чемпионов и Лиге Европы на внутренней арене будут работать «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Шальке», ведь по крайней мере двум последним командам из этого списка еще много чего необходимо доказать в нынешнем сезоне. Свою профпригодность своим тренерам необходимо доказать и Артему Федецкому с Евгением Коноплянкой, клубы которых хоть и встретятся в этом туре между собой, но шансов увидеть украинских футболистов в стартовом составе очень мало.

Тяжелая неделька выдалась у команды Томаса Тухеля, которая вместо того, чтобы сыграть во вторник против «Монако», из-за теракта перенесла матч на среду. Тем не менее, у «шмелей» было больше трех дней для того, чтобы восстановиться и физически, и психологически, что им было необходимо после взрыва рядом с автобусом и увечий защитника Марка Бартра. Учитывая нынешнюю форму «Айнтрахта», добыть победу в субботнем поединке «Боруссии» не составит труда, ведь команда Нико Ковача не знает радости побед вот уже 9 матчей кряду, в которых смогла добыть всего три ничьи. И это тот коллектив, который еще на экваторе чемпионата находился на четвертом месте.

Соперники провели между собой 89 матчей, в которых 43 победы на свой счет записал Дортмунд, 30 побед в активе Франкфурта и еще 16 раз арбитры зафиксировали ничью. В матче первого круга «орлы» на своем поле переиграли команду Тухеля - 2:1. На «Сигнал-Идуна-Парк» «Айнтрахт» не побеждает с 2010-го года, когда смог добыть зрелищную победу - 3:2.

«Борусси» Д - «Айнтрахт»

15 апреля, «Сигнал-Идуна-Парк» - 16:30

Арбитр - Р.Хартманн

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

1.45 - 4.66 - 7.09

Интересным с точки зрения истории противостояний команд, должен получится матч между «Байером» и «Баварией». Мюнхену всегда сложно давались игры против «аптекарей», но, тем не менее, к финишу ФК «Голливуд» зачастую приходил раньше своего соперника, несмотря на то, что Леверкузен умеет ставить палки в колеса более именитому сопернику. Но вряд ли стоит ожидать от нынешней команды Тайфуна Коркута чуда, ведь нынешний «Байер» - это, скорее, именно та команда, о которой уже сейчас можно сказать, что она провалила сезон.

Более того, после поражения от мадридского «Реала» в матче среды Лиги чемпионов, команда Карло Анчелотти наверняка выйдет на отчетный поединок с мыслью о том, как реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Главной же проблемой «мастершафта» является отсутствие нападающего, который бы мог достойно заменить Роберта Левандовски. Не подобает команде такой величины иметь в своем составе лишь одного основного нападающего, подменить которого может разве что Томас Мюллер, который не играл разве что только на позиции вратаря.

«Байер» же спокойно вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уволил Роджера Шмидта и теперь со спокойной душой может готовиться к новому сезону, в котором доказать необходимо очень многое. Несмотря на то, что от зоны вылета «аптекарей» отделяет всего 6 очков, лишь в страшном сне фанаты «Байера» видят, как их любимая команда борется за выживание. Нам также сложно представить, что команда одним из самых солидных бюджетов в Бундеслиге будет купаться в одной луже с «Аугсбургом», «Ингольштадтом» и «Дармштадтом». Однако уже в этом поединке необходимо доказывать, что нынешний Леверкузен еще не сказал своего последнего слова.

«Байер» - «Бавария»

15 апреля, «БайАрена» - 19:30

Арбитр - Д.Зиберт

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

4.8 - 4.16 - 1.68

Наконец главный аутсайдер нынешнего сезона Бундеслиге встретится с еще одной командой, которая не оправдывает выданные ей авансы. Кстати, в нынешнем чемпионате таких клубов, как «Шальке», очень и очень много, что говорит о неком регрессе чемпионата Германии. Посмотрите хотя бы на тот же «Вольфсбург» или «Боруссию» Менхенгладбах, которые также не показывают своего лучшего футбола. Это всё отображается и на еврокубках, в которых немецкие клубы в нынешнем сезоне, скажем откровенно, не блещут.

Артем Федецкий уже давно не появлялся на поле в составе своего «Дармштадта» со стартовых минут, поэтому вряд ли стоит ожидать его появления и на этот раз. Тем не менее, на лавке запасных экс-игроку «Днепра» скучно не будет, ведь еще один запасной украинский футболист Евгений Коноплянка сможет рассказать своему бывшему одноклубнику несколько анекдотов. Один из них наверняка будет на тему работы Маркуса Вайнцирля у руля «Шальке», который он ведет к «почетному» 10-му месту в чемпионате.

«Дармштадт» - «Шальке»

16 апреля, «Джонатан-Хаймс-Штадион» - 18:30

Арбитр - П.Иттрих

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

5.12 - 4.01 - 1.67

Алексей ГОРЛАЧ