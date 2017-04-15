Гармаш забил в каждом матче после перехода Динамо на новую схему

в этом сезоне не всё так однозначно, ой не всё

Федя хочет помочь пропускать еще больше

Ну, якби в Англії була сильна футзальна збірна, то Англія теж була би в рейтингу на провідних рол...

Тот случай когда динамо тянут за уши как могут! Ничего честно выиграть неспособны.

Та яке 2-ге місце??! Спустіться з небес на землю. Ну Зоря не рівень Динамо.

Не думал что немцы до такого опустятся после поражения от 2-х голов Роналду.... А если бы покер и...

Редакция "Шпигель" отчаянно болела в среду за Баварию. Но победа досталась Реалу и сот...