Гармаш забил в каждом матче после перехода Динамо на новую схему

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш начал демонстрировать завидную результативность после того, как киевляне стали играть со схемой 3-4-2-1.
С такой тактической расстановкой «бело-синие» провели 4 официальных матча, и в каждом из них Гармаш не покидал поле без забитого мяча. «Динамо» же неизменно выигрывало, а три гола Дениса становились победными.
«Александрия» - «Динамо» 1:4. Гол на 66-й минуте (победный) + пас.
«Нефтяник-Укрнафта» - «Динамо» 0:1. Гол на 44-й минуте (победный)
«Динамо» - «Олимпик» 4:0. Гол на 52-й минуте.
«Заря» - «Динамо» 0:1. Гол на 39-й минуте (победный)
Также отметим, что Гармаш отличился хет-триком в товарищеском матче с «Ворсклой», в котором Ребров и опробовал новую схему, а динамовцы выиграли со счетом 4:0.
Источник — Динамомания
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