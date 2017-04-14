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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я сыграю в Мадриде»

Форвард «Баварии» поможет своему клубу в ответном поединке

  • 14.04.2017 23:40
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ФК Бавария. Роберт Левандовски
© ФК Бавария. Роберт Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил свое участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, первый матч, в котором испанцы одержали победу со счетом 2:1, поляк пропускал из-за травмы.

«У нас есть шесть дней, и я думаю, что два игрока смогут восстановиться от травм. Я сыграю в Мадриде. Боль ощущается, поэтому я не вышел в первом матче в целях предосторожности», – сказал Левандовски.

Источник — As.com

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