Каррера vs Луческу: возьмет ли итальянец реванш?

Засушит ли «Ростов» «армейцев»?

Потеряв очки во встрече с «Краснодаром», команда Виктора Гончаренко снова отпустила «Спартак» на расстояние в восемь очков. Впрочем, этот очковый дефицит еще можно отыграть. До окончания сезона еще впереди целых восемь туров, за которые может многое измениться. К тому же у ЦСКА совсем скоро будет прекрасная возможность одолеть «Спартак» в очной встрече и до предела вернуть интригу в чемпионской гонке.

В предстоящем поединке с «Ростовом» московской команде точно не будет легко. У «желто-синих» одна из лучших линий обороны в Премьер-лиге. Более того, подопечные Ивана Данильянца не пропускают в чемпионате на протяжении четырех матчей. А вот с атакой у «Ростова» огромные проблемы. «Сельмаши» не забивают уже целый месяц и форма нападающих, как и других игроков группы атаки явно не обнадеживает болельщиков ростовской команды.

После ЦСКА «Ростов» ожидает еще одно серьезное испытание с другой московской командой – «Спартаком». Поэтому команде Ивана Данильянца, ведущей борьбу за еврокубковое место, просто необходимо устранить имеющиеся проблемы и начать забивать. В противном случае, «желто-синие» упустят последний шанс зацепиться за четвертое место.

Отмечу, что в первом круге «Ростов» благодаря голам Александра Гацкана и Кристиана Нобоа обыграл тогда еще команду Леонида Слуцкого. К слову, последний домашний поединок ЦСКА выиграл у «сельмашей» (в августе 2015 года со счетом 2:1).

ЦСКА – «Ростов»

15 апреля, 14:30. Москва, «Арена ЦСКА»

Арбитр: Кирилл Левников

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.88 Х - 3.25 П2 - 4.76

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Набабкин – Витиньо, Ионов

«Ростов»: Медведев – Симич, Мевля, Навас – Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Терентьев – Азмун, Полоз

Не сыграют: Миланов (травма), Еременко (дисквалификация) – Гранат, Джанаев (оба травмированы), Бухаров (дисквалификация)

Шанс «Рубина»

После минимальной победы над «Анжи» на старте весенней части сезона «Рубин» не смог выиграть ни в одном из последующих четырех матчей. Безвыигрышная серия команды Хавьера Грасии продолжается целый месяц. Близок к победе «Рубин» был в последней встрече с «Томью», однако казанская команда, ведя в счете, упустила победу в концовке противостояния.

Упустив возможность попасть в еврокубки на следующий сезон через кубок России, «Рубин» имеет еще шанс туда квалифицироваться через чемпионат. Но для этого необходимо побеждать главного претендента на еврокубковое четвертое место «Краснодар». В случае поражения «Рубин» может забыть о зоне ЛЕ.

К слову, «быки» также не впечатляют весной игрой и результатами. В пяти матчах команда Игоря Шалимова добыла всего одну победу, не побеждая в последних трех поединках. Тем не менее, «Краснодар», не в последнюю очередь благодаря нестабильным выступлениям конкурентов, остается главным фаворитом на четвертую позицию.

«Рубин» - «Краснодар»

15 апреля, 19:30. Казань, «Казань Арена»

Арбитр: Михаил Вилков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.07 Х - 3.09 П2 - 2.50

Ориентировочные составы:

«Рубин»: Рыжиков – Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин – Ахметов, М’Вила, Камболов, Лестьенн – Рочина, Жонатас

«Краснодар»: Крицюк – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Мамаев, Подберезкин, Классон – Смолов

Не сыграет: Окриашвили (травма)

Момент истины для «Спартака»

Вот и наступил ключевой и самый ответственный отрезок сезона для «Спартака». В течение двух недель команда Массимо Карреры сыграет с двумя главными конкурентами за чемпионство – «Зенитом» и ЦСКА. От результатов этих матчей во многом и будет зависеть исход чемпионской гонки.

Достаточно тяжело «Спартак» начал вторую часть сезона, выиграв всего в одном из трех матчей. Но затем московская команда одержала две победы кряду. И если «Оренбург» «красно-белые» одолели за счет характера, то с «Уфой» подопечные Массимо Карреры, показав лучшую игру весной, справились уверенно, не оставив сопернику никаких шансов. С возвращением в основу капитана и лидера москвичей Дениса Глушакова игра «Спартака» в центре поля выглядит на порядок солиднее.

Существенным ослаблением в игре «Спартака» может стать отсутствие на поле двух основных форвардов Зе Луиша и Луиса Адриано. У обоих игроков проблемы с задней поверхностью бедра и еще нет точной информации, смогут ли они принять участие в важнейшей встрече с «Зенитом». В случае если кто-то из них или сразу оба не смогут сыграть, получит шанс выйти в основном составе Лоренсо Мельгарехо, который в крайнем поединке с «Уфой», выйдя на замену, отличился голом впервые с октября прошлого года.

Если «Спартак» постепенно улучшает качество своей игры, то сказать подобное о «Зените» уж никак нельзя. Команда Мирчи Луческу практически во всех поединках весны сталкивалась с определенными трудностями. Только в матче с «Рубином» «сине-бело-голубым» удалось выиграть с большим запасом. А так – каждая игра боевая. Встреча с «Анжи» показала, что против организованной команды у «Зенита» моментально появляются проблемы. Как вскрыть насыщенную оборону противника питерцы может, и знают, но воплотить это на футбольном поле не могут.

Правда, встреча со «Спартаком» будет совершенно иной с точки зрения модели игры двух команд, поскольку московская команда точно не будет закрываться и в таком случае у «Зенита» появятся хорошие шансы в контригре. Воспользуется ли этим питерская команда, это уже другой вопрос. В любом случае обеим командам есть что терять и они будут нацелены только на победу, а потому нет сомнений в том, что нас ожидает увлекательная и яркая игра.

Любопытно, что «Спартак», уступивший в первом круге на «Петровском» 2:4, не побеждает «Зенит» на протяжении пяти матчей. Более того, в девяти последних очных поединках московская команда взяла верх всего однажды – в ноябре 2013 года, празднуя домашнюю победу. К слову, это последняя домашняя победа «Спартака» над «Зенитом».

«Спартак» - «Зенит»

16 апреля, 20:00. Москва, «Открытие Арена»

Арбитр: Александр Егоров

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.37 Х - 3.34 П2 - 3.04

Ориентировочные составы:

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Зобнин, Промес – Мельгарехо

«Зенит»: Лунев – Цаллагов, Иванович, Кришито, Чернов – Гарсия, Эрнани – Кокорин, Жулиано, Данни – Кержаков

Не сыграют: Давыдов (травма), Зе Луиш и Адриано (под вопросом) – Файзулин (травма), Ломбертс (дисквалификация)

Все матчи 23-го тура: