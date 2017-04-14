Английские фаны выбросили на поле пластмассовых свинок в знак протеста

Болельщики «Ковентри» и «Чарльтона» объединились для протестной акции против владельцев клубов. Болельщики обвиняют владельцев и директоров в непрофессиональном управлении, следствием которого стали неудачные результаты клубов.
Матч между этими командами был отложен из-за акции фанатов обоих клубов, которые пронесли на стадион тысячи пластмассовых свинок и выбросили их на поле перед началом встречи.
Поединок начался только после того, как работники стадиона убрали все посторонние предметы с поля. Игра завершилась со счетом 1:1.
Источник — BBC
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