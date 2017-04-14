Английские фаны выбросили на поле пластмассовых свинок в знак протеста

луч только и может, что чемп украины выигрывать. Он показал, что тренер из него никакой

Нужно смотреть правде в глаза. Заря слабее Динамо и это факт. По хорошему не потерять бы 3-е мест...

Так он не видел ... Он так по заголовкам ... Это его максимум ... А зачем ему ?? Он же эксперт фу...

Кротята не позорьтесь, там меньше метра до руки было, есть разница когда мяч нашел руку и рука на...

Динамо машина похоже набирает ход. Но где же видео логов непорядок.