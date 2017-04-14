Вперше у своїй історії офіційний домашній матч чемпіонату України з футболу рівненському «Вересу» довелося проводити за порожніх трибун. Клуб зобов’язали зіграти проти «Гірника-Спорт» без глядачів у якості покарання за недисципліновану поведінку вболівальників під час матчу «Верес» - «Колос», який відбувся у Вараші 18-го березня.

Навіть, незважаючи на такі обставини, рівняни прийшли підтримати улюблену команду, розташувавшись перед входом на стадіон і пристрасно підтримуючи футболістів упродовж усієї зустрічі.

На матч проти «Гірника-Спорт» вийшли ті ж футболісти, що тиждень тому на виїзді обіграли «Скалу». І у тій же фартовій дотепер формі: чорні футболки та червоні шорти. Саме у такій комбінації кольорів, нагадаємо, «Верес» обіграв клуб із Горішніх Плавнів на виїзді у поєдинку першого кола.

Матч активніше розпочали господарі. Вже на другій хвилині Антон Ситников перервав гостру передачу Антона Котляра на Ігоря Сікорського. Ще мить і супермомент зіпсував Руслан Степанюк. Після помилки Ситникова він розстрілював вже порожні ворота – мимо...

Ще один шанс забити хвилин за п’ятнадцять втратив Василь Білий. Його удар головою після передачі Валерія Кучерова також прийшовся повз ворота.

Відкрили ж рахунок рівняни з пенальті. Руслан Степанюк першим встиг на гостру передачу від Антона Котляра, змусивши сфолити опікуна. Найкращий бомбардир ліги сам і виконав вирок арбітра – 1:0.

Вийшовши вперед у рахунку, рівняни продовжили атакувати. В одній з атак Руслан Степанюк міг доволі оперативно оформити дубль, але пробив просто у руки Антону Ситникову. Голкіпер «Гірника-Спорт» втім продовжив помилятися на виходах і вже за мить все ж пропустив знову. Він не зумів вибити м’яч подалі після навісу Антона Котляра від кутового прапорця, а Руслан Степанюк у боротьбі із Андрієм Шевчуком проштовхнув м’яча до сітки воріт – 2:0!

Ще п’ять хвилин – і рахунок став розгромним. Сергій Борзенко, увірвавшись до карного майданчика гостей, ударом головою в дотик замкнув передачу Антона Котляра – 3:0!

Перший по-справжньому небезпечний момент гості створили на заключній хвилині тайму. Сергій Дячук ефектно пробивав «ножицями» - «Верес» виручив Олександр Ільющенков.

Щойно розпочався другий тайм – на міцність своїм ударом випробував стійку воріт Антон Котляр. А Руслан Степанюк з декількох метрів метрів пробив повз рамку...

Згодом настав час Ростислава Волошиновича. Спершу він не влучив у ворота з вигідної позиції, а згодом таки забив четвертий у матчі гол, замкнувши ударом головою передачу справа від невтомного Антона Котляра.

Гості цього разу відповіли своїм голом. Сергій Панасенко ідеально виконав штрафний удар – 4:1.

Наприкінці матчу Сергій Панасенко спробував свій удар повторити. Втім, цього разу Олександр Ільющенков був на висоті.

Втім, ще за хвилину і воротар рівнян був безсилим. Олексій Моісеєнко реалізував пенальті за гру рукою Дмитра Козьбана – 4:2.

«Верес» - «Гірник-Спорт» - 4:2 (3:0)

Голи: Степанюк (16, з пенальті, 27), Борзенко (33), Волошинович (71) – Панасенко (73), Моісеєнко (86, з пенальті).

«Верес»: Ільющенков – Зозуля, Білий, Борзенко, Западня, Кучеров, Орловський, Волошинович (Герасимець, 74), Котляр, Степанюк (Коблюк, 90+1), Сікорський (Козьбан, 62). Запасні: Когут, Каваців, Морозенко, Петько.

Головний тренер: Володимир Мазяр.

«Гірник-Спорт»: Ситников – Коваленко, Курелех, Голядинець, Сахневич, Моісеєнко, Павлик (Разуваєв, 79), Корольков (Кравчук, 80), Панасенко, Шевчук, Дячук (Яворський, 46). Запасні: Крюков, Цапій, Носарєв, Ченбай.

Головний тренер: Сергій Пучков.

Попередження: Котляр (19), Кучеров (22), Білий (84) – Голядинець (23), Дячук (23), Павлик (28), Коваленко (35), Панасенко (90+3).