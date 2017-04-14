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Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании

Инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года

  • 14.04.2017 22:21
  • 3797 просмотров
  • 8 комментария
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zimbio.com. Криштиану Роналду
© zimbio.com. Криштиану Роналду

Немецкий журнал Spiegel обвинил футболиста сборной Португалии и испанского «Реала» (Мадрид) Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году.

По информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) 13 июня 2009 года, где Роналду отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что Роналду ее изнасиловал.

При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    pazik_2007
      pazik_2007, 14.04.2017 22:27
    +4
    А может американец???
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    Valeriy Kipelov
      Valeriy Kipelov, 14.04.2017 22:28
    -8
    Это лож. Он любит мальчиков.
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    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 14.04.2017 22:39
    +2
    Valeriy Kipelov, 14.04.2017 22:28
    Это лож. Он любит мальчиков.
    А ты че свечку держал? И вместо своего бессмысленного троллинга, учись лучше грамотно писать!!!
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    Jeck
      Jeck, 14.04.2017 22:43
    +9
    Баварії ?
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    infreader
      infreader, 14.04.2017 22:48
    -2
    Князь Киевской Руси Владимир насиловал девушек. Может пора ему предъявить обвинение? Как раз время пришло.
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    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 14.04.2017 22:50
    +3
    topexpertintheworld, 14.04.2017 22:39
    Valeriy Kipelov, 14.04.2017 22:28
    Это лож. Он любит мальчиков.

    А ты че свечку держал? И вместо своего бессмысленного троллинга, учись лучше грамотно писать!!!
    Так він (Роналдо) сам признався , що гомік.На закид одного з гравців суперника , що він гомік, Роналдо відповів-" Ну і що? Зате дуже багатий гомік"
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    Жилдабыл
      Жилдабыл, 14.04.2017 22:52
    0
    Нашли, кому такие обвинения выдвигать. Ну тупые ®.
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    scooterok
    online
      scooterok, 14.04.2017 23:34
    +1
    Источник — ТАСС ???
    Тут даже нечего обговаривать!

    Спорт уа, а Вы не нашли ссылку немецкий журнал Spiegel, чтоб на него ссылаться?
    Детский сад какой-то, журнал обвинил, а источником стал рюзьке мир!
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