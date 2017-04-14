Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании

Немецкий журнал Spiegel обвинил футболиста сборной Португалии и испанского «Реала» (Мадрид) Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году.
По информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) 13 июня 2009 года, где Роналду отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что Роналду ее изнасиловал.
При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.
Источник — ТАСС
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Это лож. Он любит мальчиков.
А ты че свечку держал? И вместо своего бессмысленного троллинга, учись лучше грамотно писать!!!
Тут даже нечего обговаривать!
Спорт уа, а Вы не нашли ссылку немецкий журнал Spiegel, чтоб на него ссылаться?
Детский сад какой-то, журнал обвинил, а источником стал рюзьке мир!
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