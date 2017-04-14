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Третья встреча Конте и Моуриньо, визит Ливерпуля на Хоторнс

Sport.ua анонсирует ключевые противостояния 33-го тура английской Премьер-лиги

  • 14.04.2017 22:20
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chelseafc.com
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Когда и без турнирной мотивации есть мотивация

«Манчестер Сити» предстоит непростой визит на «Сент-Мэрис». Хоть команда Клода Пюэля уже доигрывает сезон, не преследуя никаких целей, она точно не будет играть спустя рукава, да еще в поединке с топ командой в родных стенах. Отобрать очки у гранда всегда престижно, а «Саутгемптон» в этом сезоне уже отбирал очки у «Ман Сити», сыграв в первом круге на «Этихаде» вничью.

Серьезным усилением в игре «святых» в предстоящей встрече станет возвращение на поле великолепно начавшего свою карьеру в Англии Маноло Габбьядини, пропустившего последний месяц из-за травмы.

Команде Хосепа Гвардиолы, выигравшей в последних пяти поединках всего однажды, победа нужна кровь из носу, как, собственно говоря, и в других пяти оставшихся матчей чемпионата. «Горожане» слишком много очков потеряли в марте и начале апреля, и теперь просто обязаны вернуться на победную поступь, если хотят финишировать по итогам сезона в лигочемпионовской зоне.     

Интересные факты:     

- «Саутгемптон» выиграл у «Манчестер Сити» только один из последних семи матчей.

- Серхио Агуэро забивал в 11 матчах Премьер-лиги (14 голов) в апреле.

- Душан Тадич поучаствовал в пяти забитых мячах «святых» в последние шесть поединков АПЛ, забив один гол и сделав четыре ассиста.

- Клаудио Браво пропустил семь последних голов в АПЛ после семи ударов в створ ворот.

 «Саутгемптон» - «Манчестер Сити»
15 апреля, 19:30. Саутгемптон, «Сент-Мэрис»
Арбитр: Нил Суорбрик

Котировки БК «Олимп»

П1 -  4.38   Х -  3.97   П2 -  1.80

Ориентировочные составы:

«Саутгемптон»: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран – Класи, Хейбьерг – Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд – Габбьядини

«Манчестер Сити»: Браво – Навас, Стоунз, Компани, Клиши – Фернандиньо – Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане – Агуэро

Не сыграют: Остин, Маккарти, Таргетт, Ван Дейк (все травмированы), Ромеу (дисквалификация) – Жезус, Санья, Гюндоган (все травмированы)

Не проигрывающий дома Пьюлис против «Ливерпуля»

Все-таки не хватило «Вест Бромвич» на весь сезон. «Дрозды» в нынешнем сезоне показывают прекрасные результаты, особенно в сравнении с предыдущими сезонами, и в какой-то момент даже подумалось, что команда Тони Пьюлиса сможет побороться за еврокубковое место.

Но результаты ВБА в последние полтора месяца (за исключением яркой победы над «Арсеналом») свидетельствуют о том, что «дрозды», уступившие четырежды в последних шести матчах, не выдержали столь высокого темпа в плане результатов и сдали позиции. Да и не может команда прыгнуть еще выше головы, нежели она прыгнула в текущем сезоне.

А вот «Ливерпулю» еще есть, что терять и за что бороться. Мерсисайдская команда сражается не только за первую четверку, но и за призовое место. На данный момент «красные» занимают третье место и намерены его сохранить от посягательств двух манчестерских команд и «Арсенала». Правда, победы в последнее время даются «Ливерпулю» сложно.

К тому же команда Юргена Клоппа до конца сезона потеряла из-за травмы своего ключевого форварда Садио Мане, без которого игра «Ливерпуля» в атаке не такая яркая и эффективная. Также не хватает «красным» и Джордана Хендерсона с Адамом Лалланой, которые уже восстановились после травм, но к предстоящему поединку на «Хоторнс» не готовятся.         

Интересные факты:         

- Тони Пьюлис непобедим как главный тренер во всех восьми домашних матчей против «Ливерпуля».

- Мерсисайдская команда не побеждает на «Хоторнс» в АПЛ (три ничьи и победа) с октября 2011 года.

- В этом сезоне «Вест Бромвич» забил наибольшее количество мячей среди всех команд Премьер-лиги (14) после угловых.

- «Ливерпуль» набрал 18 очков в нынешнем сезоне, уступая в счете; больше, чем любая другая команда Премьер-лиги.

«Вест Бромвич» - «Ливерпуль»
16 апреля, 15:30. Уэст-Бромидж, «Хоторнс»
Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 -  4.20   Х -  3.64   П2 -  1.90

Ориентировочные составы:

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Флетчер, Ливермор – Брант, Моррисон, Филлипс – Рондон 

«Ливерпуль»: Миньоле – Ловрен, Матип, Клаван – Клайн, Вейналдум, Джан, Милнер – Фирмино, Коутиньо, Ориги

Не сыграют: Ингз, Лаллана, Эджария, Мане, Хендерсон (все травмированы)

Моуриньо vs Конте: попытка №3

Жозе Моуриньо и Антонио Конте уже в третий раз в сезоне сойдутся друг против друга. Пока преимущество на стороне итальянского наставника: две победы в двух поединках. Но экс-коуч «Челси» настроен решительно и готов нанести первое поражение своей бывшей команде в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Манкунианцы» по правде говоря, в победе нуждаются больше, нежели «Челси». Команда Жозе Моуриньо ведет ожесточенную борьбу за место в Лиге чемпионов и пока находится за пределами ТОП-4. Оставшийся месяц до завершения сезона будет насыщенным для «манкунианцев», которым предстоит также встретиться с другими конкурентами - «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Впрочем, даже если «Манчестер Юнайтед» не квалифицируется в ЛЧ через чемпионат, «красные дьяволы» могут туда попасть, выиграв Лигу Европы. Такой вариант тоже сбрасывать со счетов нельзя.

Особо тяжело в последнее время даются подопечным Жозе Моуриньо домашние матчи. МЮ выиграл лишь в одном из последних шести домашних поединков. Смогут ли «манкунинцы» прервать трехматчевую серию без побед на «Олд Траффорд» и просто улучшить статистику дома против главного претендента на чемпионство, покажет уже непосредственно сама игра.

После сенсационного поражения от «Кристал Пэлас» «Челси» реабилитировался и выиграл в двух встречах кряду, в том числе, одолев одного из своих главных соперников «Манчестер Сити». Грядущая встреча с «Манчестер Юнайтед» будет едва ли не самой сложной для «синих» на финишном отрезке сезона. Точно так же, как и выездной поединок с «Эвертоном».

В этих двух матчах лондонскую команду может устроить даже две ничьи. Но в любом случае «Челси» во всех оставшихся поединках будет играть на победу, стараясь как можно раньше оформить чемпионство.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» и «Челси» провели уже два очных матча. Во встрече первого круга на «Стэмфорд Бридж» команда Антонио Конте деклассировала соперника со счетом 4:0, а в поединке четвертьфинала кубка Англии «синие» минимально одолели «красных дьяволов» благодаря единственному голу Н’Голо Канте.

Интересные факты:

- «Манчестер Юнайтед» не знает вкуса побед в восьми матчах против «Челси». Это самая длинная безвыигрышная серия «манкунианцев» против любого соперника в АПЛ.

- Антонио Конте может стать четвертым тренером «Челси после Гленна Ходдла в 1993/94, Жозе Моуриньо в 2004/05 и Карло Анчелотти в 2009/10, выигрывавшим дважды у МЮ на протяжении одного сезона.

- Текущая 21-матчевая беспроигрышная серия «манкунианцев» входит в десятку самых длинных серий без поражений в истории АПЛ.

- Диего Косте не хватает всего одного точного удара, чтобы забить 50-й гол в Премьер-Лиге за «Челси». Правда, испанец не забивает в пяти матчах подряд, впервые с января 2013 года.  

«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
16 апреля, 18:00. Манчестер, «Олд Траффорд»
Арбитр: Роберт Мэдли

Котировки БК «Олимп»

П1 -  2.64   Х -  3.20   П2 -  2.89

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Байи, Рохо, Блинд – Феллаини, Эррера – Лингард, Погба, Рэшфорд – Ибрагимович

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста

Не сыграют: Смоллинг, Мата, Руни, Джонс (все травмированы)

 Все матчи 33-го тура:  

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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