Артем ФЕДЕЦЬКИЙ: «Перейду в Торіно, якщо там залишиться Джо Харт»

Український захисник «Дармштадта» Артем Федецький прокоментував слухи про перехід в «Торіно».

«Не знаю, як інформація могла так швидко просочитися. Я сам був шокований, коли це прочитав – чесно. Адже практично нікому не розголошував. Так, наразі конкретика є від «Торіно». Ну як конкретика – зверталися представники клубу.

Щодо німецьких клубів – поки лише йдуть розмови. Один нюанс – перейду в «Торіно» за умови, якщо там залишиться Джо Харт. Щоб спокійніше за ворота було. Звичайно, це жарт. Подивимося, як розвиватиметься ситуація», - сказав Федецький.