Артем ФЕДЕЦЬКИЙ: «Перейду в Торіно, якщо там залишиться Джо Харт»

Український захисник «Дармштадта» Артем Федецький прокоментував слухи про перехід в «Торіно».
«Не знаю, як інформація могла так швидко просочитися. Я сам був шокований, коли це прочитав – чесно. Адже практично нікому не розголошував. Так, наразі конкретика є від «Торіно». Ну як конкретика – зверталися представники клубу.
Щодо німецьких клубів – поки лише йдуть розмови. Один нюанс – перейду в «Торіно» за умови, якщо там залишиться Джо Харт. Щоб спокійніше за ворота було. Звичайно, це жарт. Подивимося, як розвиватиметься ситуація», - сказав Федецький.
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.