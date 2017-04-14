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Артем ФЕДЕЦЬКИЙ: «Перейду в Торіно, якщо там залишиться Джо Харт»

Український легіонер «Дармштадта» – про можливий перехід в італійський чемпіонат

  • 14.04.2017 21:57
  • 546 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий

Український захисник «Дармштадта» Артем Федецький прокоментував слухи про перехід в «Торіно».

«Не знаю, як інформація могла так швидко просочитися. Я сам був шокований, коли це прочитав – чесно. Адже практично нікому не розголошував. Так, наразі конкретика є від «Торіно». Ну як конкретика – зверталися представники клубу.

Щодо німецьких клубів – поки лише йдуть розмови. Один нюанс – перейду в «Торіно» за умови, якщо там залишиться Джо Харт. Щоб спокійніше за ворота було. Звичайно, це жарт. Подивимося, як розвиватиметься ситуація», - сказав Федецький.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 14.04.2017 22:02
    -1
    То переходь в Шахтар,там є Пятов(наш украіінський Джо Харт) теж буде спокійніше грати!!!
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    pulse240
      pulse240, 14.04.2017 22:09
    +2
    Больше чем Торино с Джо Хартом, в Италии пропускает только Кальяри и идущие на последних местах Палермо с Пескарой.
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    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 14.04.2017 22:17
    -1
    В Рух Винники.
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