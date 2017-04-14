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25-й тур
Заря
0:1
Динамо Киев
14.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря — Динамо — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Заря» — «Динамо»

  • 14.04.2017 21:14
  • 1492 просмотров
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Метки
Заря — Динамо — 0:1. Видеообзор матча

В поединке 25-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Динамо» мимнимальную победу одержали гости:

Источник — ТСН

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