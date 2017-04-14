УЕФА начал расследование случившегося перед матчем в Лионе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в связи с массовыми беспорядками за несколько минут до матча 1/4 финала Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем».
Обоим клубам предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники.
В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем». Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.
Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.
О дате объявления решения по делу будет сообщено дополнительно.
Источник — ТАСС
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