Мирча ЛУЧЕСКУ: «Решение об отставке приму спокойно»

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке, если таковое последует после воскресного матча 23-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».
Румынский специалист, на протяжении последних 12 лет тренировавший донецкий «Шахтер», возглавил «Зенит» в мае 2016 года. На сегодняшний день в турнирной таблице РФПЛ лидирует московский «Спартак», а отставание команды из Санкт-Петербурга составляет восемь очков.
«Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со «Спартаком», про остальное - потом. Если решение (об отставке) примут, то я приму его спокойно», - цитирует Луческу агентство «Р-Спорт».
Тренер также высказался по поводу возможного конфликта с полузащитником команды Олегом Шатовым, который после матча 22-го тура с махачкалинским «Анжи» (1:1) пожаловался, что Луческу не выпускает его в стартовом составе. В ответ румын отметил, что Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами.
«Нет никакого конфликта. Какой конфликт может быть между тренером и игроком? Главный тренер принимает решение о том, кто играет, - заявил Луческу. - Он всю неделю провел хорошо, главное - чтобы у него не было проблем с травматизмом. Команда не должна зависеть от одного игрока. Все игроки примерно одного уровня у нас. Главное - чтобы они знали свою роль и серьезно подходили к подготовке».
Источник — Newsru.com
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