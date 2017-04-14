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НЕПОГОДОВ: «Из Казахстана в сборную приглашали только Тимощука»

Вратарь «Тобола» не отрицает возможности смены гражданства

  • 14.04.2017 19:55
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sport.pl.ua. Дмитрий Непогодов
© sport.pl.ua. Дмитрий Непогодов

Украинский голкипер «Тобола» Дмитрий Непогодов рассказал об адаптации в чемпионате Казахстана, а также о возможности смены гражданства.

— Дима, судя по всему, твоя адаптация в Казахстане проходит практически безболезненно…
— Все нормально – футбол везде одинаковый. Тяжело привыкнуть только к искусственным полям. Пока приходится играть исключительно на таких покрытиях — в силу климатических особенностей. В Казахстане холодная и долгая зима. Сам чемпионат довольно ровный и интересный. Расстояния, конечно, между городами огромные, но мы везде летаем самолетами.

— В семи поединках первенства ты отразил 17 ударов из 20-ти, пять матчей сыграл на ноль. Как думаешь, из Казахстана реально попасть в круг кандидатов в сборную?
— Не знаю, что и сказать… За всю историю из чемпионата этой страны в национальную команду Украины приглашали только Анатолия Тимощука, поэтому шансов, конечно, мало.

— Не так давно казахстанские СМИ обсуждали тему твоей возможной натурализации. Насколько это реально?
— Все может быть – у меня здесь есть корни. Но пока об этом говорить рано.

Источник — zbirna.com

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