Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ЛУЖНИЙ: «В Україні 2-3 футболісти хорошого рівня і все»

Екс-захисник «Динамо» та збірної України – про низький рівень вітчизняних виконавців

  • 14.04.2017 19:50
  • 543 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Олег Лужный
© fcdynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Колишній футболіст і відомий тренер Олег Лужний розкритикував рівень українських гравців.

– Тепер наші футболісти за кордоном можуть більше заробити, ніж у більшості українських клубах. Це не мотив для них показувати самовіддачу і заробити запрошення в багатший клуб?
– Та немає кому їхати за кордон. В Україні 2-3 футболісти хорошого рівня і все. Ось скільки наших гравців уже перебралися за кордон, але ж ніхто не грає. А чому? Якби футболіст в Іспанії чи Німеччині відповідав рівню команди, його би ставили в основу?

– Безперечно…
– Ну от, але ж наші футболісти не грають. Значить, їхній рівень низький. А поїхали ж найкращі футболісти чемпіонату України.

– Проблеми адаптації, пристосування до нових партнерів, наставника не могли позначитися?
– Могли… І погода могла позначитися, погане поле, бутци замалі. Якщо ж серйозно, це усе відмовки.

– Зате в чемпіонаті Росії дехто заграв і отримує задоволення. Той же Бутківський недавно у цьому зізнався…
– На здоров’я йому, але я не цікавлюся чемпіонатом Росії, не дивлюся їхніх матчів. Неодноразово висловлювався на цю тему: поки триває війна із Росією, вважаю, що українським футболістам нічого там робити.

Источник — Чемпион

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 14.04.2017 19:56
    +7
    Олежа красава. настоящий капитан
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.04.2017 19:58
    +5
    Лужний серйозний дядько.
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 14.04.2017 20:09
    +5
    Такого як Лужний в Украіні ще довго не буде... Це був справжній боєць
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.