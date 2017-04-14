Олег ЛУЖНИЙ: «В Україні 2-3 футболісти хорошого рівня і все»

Колишній футболіст і відомий тренер Олег Лужний розкритикував рівень українських гравців.



– Тепер наші футболісти за кордоном можуть більше заробити, ніж у більшості українських клубах. Це не мотив для них показувати самовіддачу і заробити запрошення в багатший клуб?

– Та немає кому їхати за кордон. В Україні 2-3 футболісти хорошого рівня і все. Ось скільки наших гравців уже перебралися за кордон, але ж ніхто не грає. А чому? Якби футболіст в Іспанії чи Німеччині відповідав рівню команди, його би ставили в основу?



– Безперечно…

– Ну от, але ж наші футболісти не грають. Значить, їхній рівень низький. А поїхали ж найкращі футболісти чемпіонату України.



– Проблеми адаптації, пристосування до нових партнерів, наставника не могли позначитися?

– Могли… І погода могла позначитися, погане поле, бутци замалі. Якщо ж серйозно, це усе відмовки.



– Зате в чемпіонаті Росії дехто заграв і отримує задоволення. Той же Бутківський недавно у цьому зізнався…

– На здоров’я йому, але я не цікавлюся чемпіонатом Росії, не дивлюся їхніх матчів. Неодноразово висловлювався на цю тему: поки триває війна із Росією, вважаю, що українським футболістам нічого там робити.